Команда разработчиков Returnal пополнилась новыми сотрудниками ©

Несколько пользователей заметили, что команда Housemarque, одна из внутренних команд PlayStation Studios, ответственная за Returnal, недавно увеличилась за счет найма новых сотрудников, и все это в ходе разработки следующей, еще не анонсированной игры для PS5.

Никаких объявлений по этому поводу не было, но информация была замечена в описании Илари Куиттинена, опубликованном на странице мероприятия RebootDevelopBlue для разработчиков. В кратком резюме соучредителя Housemarque сообщается, что в команде сейчас работает около 110 человек.

Это значительное расширение за несколько месяцев, учитывая, что на момент приобретения Sony команды в ней было около 80 разработчиков. Таким образом, штат сотрудников Housemarque значительно увеличился, что позволяет предположить увеличение инвестиций в следующий проект команды.

Returnal, последняя игра Housemarque, получила большое признание критиков, но не смогла пробиться на рынке ни на PS5, ни на ПК, где она появилась в прошлом году. Очевидно, что PlayStation Studios хочет сосредоточиться на следующем проекте команды, расширив свои производственные мощности.

Новая игра Housemarque еще не анонсирована, но, возможно, настало время для появления информации о ней, возможно, в рамках слухов о PlayStation Showcase, которую некоторые прогнозируют на конец мая или начало июня.