Релизный трейлер циркового хоррора REVEIL

Разработчик Pixelsplit и издатель Daedalic Entertainment объявили о скором выходе REVEIL. Цирковой хоррор уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и совсем скоро станет доступен на ПК.

В REVEIL вы играете за Уолтера Томпсона, строителя сцены, заботливого мужа и любящего отца, который осознает, что оказался в ловушке кошмарного мира, который, кажется, вращается вокруг его прошлого в цирке братьев Нельсон. Однако если цирк и научил Уолтера чему-то, так это тому, что даже когда все кажется неконтролируемым и хаотичным, в безумии всегда есть свой смысл.

REVEIL - это мрачный хоррор с отличным звуковым оформлением, захватывающей озвучкой, потрясающим визуальным рядом и несколькими концовками истории. Погрузитесь в атмосферный мир, который удивит вас креативными идеями за каждым углом, включая: