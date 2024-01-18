Пошаговая RPG новелла-Reverse 1999 получила крупное обновление 1.3

Побалуйте себя манящим ароматом манго, нежным звоном колокольчиков и пробуждением давно дремлющих воспоминаний, отправляясь в путешествие по южным королевствам. Обновление 1.3 «Путешествие в Мор Панх» представляет собой путешествие, действие которого будет происходить в 1966 году. Исследовательница Матильда Буанич отправляется в Мор Панх, чтобы расследовать миф о комете.
Игроков ждут загадки и множество событий, которые обещают улучшить игровой процесс и несколько новых уникальных персонажей, которые будут добавляться постепенно, по мере добавления новых ивентовых баннеров. Новыми героями стали загадочный исследователь астрономии-Каалаа Баунаа, хитрая цыганка и безудержный однорукий шаман...Путешествие в Мор Панх вот-вот стартует, и основные актеры все на месте.
Каалаа Баунаа - новый персонаж, наносящий огромный урон, который дает союзникам положительные эффекты в зависимости от имеющихся у нее [Плантесов], а Шаман - отличная поддержка, которая одновременно увеличивает шанс критического удара и снижает защиту врагов.
Reverse 1999 доступна для игры бесплатно на ПК и мобильных платформах. За ежедневный вход в игру, после обновления до версии 1.3, все игроки получат дополнительные награды. Также станут доступны новые промо-коды на различные плюшки.