The Riftbreaker 14.10.2021
Экшен, Ролевая, Стратегия, Выживание, Инди, Строительство
8.1 316 оценок

25 августа стратегический экшен The Riftbreaker получит масштабное обновление 2.0

25 августа 2025 года стратегия с элементами экшена The Riftbreaker получит масштабное обновление 2.0. Разработчики из EXOR Games готовят бесплатный кооператив на четырёх человек, новую главу сюжетной кампании и свежие зоны для разведки, строительства и уникальных событий. Игроков ждут опасные враги «Омега-штамма» с особыми способностями.

В игру добавят мегаструктуры, которые усиливают колонизацию планеты, а также переработанную систему добычи ресурсов, модификаторов и апгрейдов оружия. Среди улучшений качества жизни — массовая разборка предметов, быстрый поиск в древе технологий, доработанная миникарта и обновлённые визуальные эффекты.

За полтора года команда переписала значительную часть кода, оптимизировав игру, особенно на поздних этапах, и тщательно сбалансировала контент. Обновление обещает стать крупнейшим в истории проекта.

Комментарии: 1
Umbrella68rus

Афигеть, она и так была хороша

1