Для The Riftbreaker стало доступно сюжетное дополнение Into the Dark ©

EXOR Studios, разработчик игры The Riftbreaker, выпустила Into the Dark, второе расширение для игры, в Steam, Epic, GOG и Windows Store.

Главным событием обновления стало добавление биома Crystal Caverns - обширной сети пещер, коридоров и полостей, простирающихся на многие мили под поверхностью Галатеи 37. Новый биом богат природными ресурсами, но игрокам придется столкнуться с множеством невиданных ранее существ и изучить внутреннюю работу сложной экосистемы Crystal Caverns.

Платное DLC Into the Dark предлагает новую ветвь сюжетной кампании, проходящей в подземном биоме Crystal Caverns. Игроки смогут создать уникальный подземный аванпост, добывая мягкую известняковую породу и формируя окружающую среду в соответствии со своими потребностями. DLC также включает новые предметы для исследований, технологии, оружие и оборонительные башни. Сюжетная часть этого расширения интегрирована с основной кампанией из базового издания The Riftbreaker, что позволяет игрокам продолжить свое приключение с того места, на котором они остановились.

Появление DLC сопровождается выходом бесплатного обновления World Expansion II. Оно включает в себя новый сценарий режима выживания, полностью использующий новую механику рытья пещер. Игроки могут использовать бурильную руку мистера Риггса или взрывчатку, чтобы расчистить пространство, необходимое для расширения. Обновление также включает новые виды существ, предметы исследования, технологии, оружие и оборонительные башни. Обновление также содержит значительные улучшения качества жизни, а также улучшения в графическом отделе с введением объемного освещения.