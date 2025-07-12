RimWorld Odyssey - новое масштабное дополнение уже доступно

Дополнение RimWorld Odyssey официально вышло и уже доступно для покупки в Steam. Новая глава в истории культового симулятора колонии открывает перед игроками совершенно иные горизонты: теперь можно строить собственный гравикорабль и отправляться в межзвёздные экспедиции, исследуя новые биомы, орбитальные станции и даже таинственные бункеры криптосна.

Одновременно с выходом дополнения состоялся релиз бесплатного обновления 1.6, которое доступно всем владельцам игры. Оно приносит с собой серьёзные улучшения производительности, переработку генерации карт, летающих животных, а также множество изменений, повышающих удобство геймплея.

В честь релиза Odyssey разработчики устроили распродажу серии:

RimWorld — 20% скидка,

Royalty и Ideology — по 15%,

Biotech и Anomaly — по 10%.

Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку на протяжении 12 лет существования проекта и призвали игроков делиться своими историями путешествий в соцсетях и на Reddit.