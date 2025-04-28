Rise of Rebellion от ветерана FromSoftware провалилась на старте

21 апреля 2025 года в Steam вышла фэнтезийная экшен-RPG Rise of Rebellion, разработанная японским соло-разработчиком Hytacka и изданная компанией Kodansha. Однако дебют игры обернулся для автора серьезным разочарованием.
Недавно Hytacka опубликовал видео на YouTube, где признал, что старт продаж игры оказался настоящей катастрофой. Конкретные цифры он не озвучил, ссылаясь на необходимость согласования с издателем, но отметил, что продажи существенно ниже ожиданий.
Сервисы VG Insights и Gamalityc предоставили свои оценки: по данным VG Insights, Rise of Rebellion продано около 3,4 тысячи копий, а Gamalityc оценивает продажи в диапазоне от 1,2 до 3,5 тысяч. Это заметно меньше ожиданий, особенно на фоне более 50 тысяч добавлений в вишлист перед релизом. Изначально Hytacka рассчитывал продать до 100 тысяч копий за весь жизненный цикл проекта.
Отзывы игроков также оказались далеки от положительных. В Steam у игры рейтинг «в основном отрицательный» — только 39% положительных оценок из 121 отзыва. Пользователи критикуют проект за устаревшую графику, слабую анимацию, сюжетные недоработки и проблемы с оптимизацией, хотя многие отдельно отмечают качественно проработанную боевую систему.
Hytacka намерен продолжить работу над игрой и улучшать её, однако пока неизвестно, как на низкие продажи отреагирует издатель.
До создания Rise of Rebellion Hytacka работал в студии FromSoftware, где принимал участие в разработке Dark Souls III. На разработку собственного проекта у него ушло почти пять лет.
видимо соулслайки не так уж популярны
Справедливости ради, удачные соулсы не от фромов можно по пальцам одной руки пересчитать.
ну так они все по 1 шаблону делаются. по сути все соулслайки этакие боевые песочницы без вменяемого сюжета. а такое приедается
Хрень сделанная на коленке провалилась, ого
как неожиданно . Неужели он считал себя гениальней Кодзимы ,что сможет даже пусть за 6 лет в одиночку сварганить чото наподобии Елден Ринга
небось кофе носил пока дс3 делали? пять лет пилить вот ЭТО соло? неудивительно что вышло неиграбельное нечто с графоном из прошлого века которое оценили 39% совсем отчаянных. 50к вишлистов просто поржали и прошли мимо.
Хитака не Хидетака.
фить ха
Есть ещё порох в пороховницах!
глянул геймплей. игра не плохая, она - концентрированное ничто. графика времен скайрима, боевка времен полусоулс. по сути, это то самое кино от Asylum
как будто демка от 16 финалки
Чёт даже первый раз слышу.