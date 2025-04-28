Rise of Rebellion от ветерана FromSoftware провалилась на старте

21 апреля 2025 года в Steam вышла фэнтезийная экшен-RPG Rise of Rebellion, разработанная японским соло-разработчиком Hytacka и изданная компанией Kodansha. Однако дебют игры обернулся для автора серьезным разочарованием.

Недавно Hytacka опубликовал видео на YouTube, где признал, что старт продаж игры оказался настоящей катастрофой. Конкретные цифры он не озвучил, ссылаясь на необходимость согласования с издателем, но отметил, что продажи существенно ниже ожиданий.

Сервисы VG Insights и Gamalityc предоставили свои оценки: по данным VG Insights, Rise of Rebellion продано около 3,4 тысячи копий, а Gamalityc оценивает продажи в диапазоне от 1,2 до 3,5 тысяч. Это заметно меньше ожиданий, особенно на фоне более 50 тысяч добавлений в вишлист перед релизом. Изначально Hytacka рассчитывал продать до 100 тысяч копий за весь жизненный цикл проекта.

Отзывы игроков также оказались далеки от положительных. В Steam у игры рейтинг «в основном отрицательный» — только 39% положительных оценок из 121 отзыва. Пользователи критикуют проект за устаревшую графику, слабую анимацию, сюжетные недоработки и проблемы с оптимизацией, хотя многие отдельно отмечают качественно проработанную боевую систему.

Hytacka намерен продолжить работу над игрой и улучшать её, однако пока неизвестно, как на низкие продажи отреагирует издатель.

До создания Rise of Rebellion Hytacka работал в студии FromSoftware, где принимал участие в разработке Dark Souls III. На разработку собственного проекта у него ушло почти пять лет.