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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.9 106 оценок

Koei Tecmo ожидает многомиллионные продажи Rise of the Ronin

monk70
Новости

Премьера Rise of the Ronin состоится на этой неделе, 22 марта. Это важная премьера не только для владельцев PlayStation 5 и Sony Interactive Entertainment, но и для Koei Tecmo, которая с 2010 года публикует игры, созданные Team Ninja.

Хотя Sony Interactive Entertainment является основным издателем Rise of the Ronin, изначально эту игру должна была издать Koei Tecmo. С планами компании на 2022–2024 годы можно ознакомиться на японской версии сайта издательства. Одна из приоритетных целей компании — продавать 5 миллионов копий новых ИС.

Wo Long Fallen Dynasty сумела добиться такого результата. Это значит, что следующая игра с такой задачей — Rise of the Ronin. Однако не исключено, что благодаря сотрудничеству с Sony ожидания от игры могут быть еще выше.

В мае 2023 года генеральный директор Хисаси Коинума сообщил Famitsu, что Koei Tecmo хочет выпустить игры, которые в будущем будут проданы тиражом 10 миллионов копий. Rise of the Ronin воспринимается и студией, и издателем как вызов, в котором обе стороны хотят испытать себя. Однако, принимая во внимание заявления разработчиков, которые хотели создать более открытую и доступную игру, теоретически их последняя игра могла бы достичь этой цели.

Было продано более 4 миллионов копий первой игры из серии Nioh, включая Complete Edition, а за всю серию было продано более 7 миллионов копий. В ходе этого процесса мы убедились, что «если мы пойдем по этому пути, мы сможем достичь более чем 2 миллионов копий». Исходя из этого, когда мы разрабатывали планы Rise of the Ronin, мы ставили перед собой цель превысить эту цифру по продажам во всем мире, и думали о разных вещах с точки зрения достижения этой цели. В конечном итоге мы хотим создавать тайтлы с уровнем продаж в 10 миллионов копий. Сразу этого добиться будет сложно, но хотелось бы к этому стремиться, постоянно улучшая результаты.
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