Koei Tecmo ожидает многомиллионные продажи Rise of the Ronin

Премьера Rise of the Ronin состоится на этой неделе, 22 марта. Это важная премьера не только для владельцев PlayStation 5 и Sony Interactive Entertainment, но и для Koei Tecmo, которая с 2010 года публикует игры, созданные Team Ninja.

Хотя Sony Interactive Entertainment является основным издателем Rise of the Ronin, изначально эту игру должна была издать Koei Tecmo. С планами компании на 2022–2024 годы можно ознакомиться на японской версии сайта издательства. Одна из приоритетных целей компании — продавать 5 миллионов копий новых ИС.

Wo Long Fallen Dynasty сумела добиться такого результата. Это значит, что следующая игра с такой задачей — Rise of the Ronin. Однако не исключено, что благодаря сотрудничеству с Sony ожидания от игры могут быть еще выше.

В мае 2023 года генеральный директор Хисаси Коинума сообщил Famitsu, что Koei Tecmo хочет выпустить игры, которые в будущем будут проданы тиражом 10 миллионов копий. Rise of the Ronin воспринимается и студией, и издателем как вызов, в котором обе стороны хотят испытать себя. Однако, принимая во внимание заявления разработчиков, которые хотели создать более открытую и доступную игру, теоретически их последняя игра могла бы достичь этой цели.

Было продано более 4 миллионов копий первой игры из серии Nioh, включая Complete Edition, а за всю серию было продано более 7 миллионов копий. В ходе этого процесса мы убедились, что «если мы пойдем по этому пути, мы сможем достичь более чем 2 миллионов копий». Исходя из этого, когда мы разрабатывали планы Rise of the Ronin, мы ставили перед собой цель превысить эту цифру по продажам во всем мире, и думали о разных вещах с точки зрения достижения этой цели. В конечном итоге мы хотим создавать тайтлы с уровнем продаж в 10 миллионов копий. Сразу этого добиться будет сложно, но хотелось бы к этому стремиться, постоянно улучшая результаты.