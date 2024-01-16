Sony предлагает бесплатные аватары из Rise of the Ronin

PlayStation начинает продвигать игру The Rise of Ronin и хочет привлечь игроков интересными бонусами. Sony предлагает два бесплатных аватара, которые могут быть получены на официальном сайте игры.

Чтобы получить доступ к ним, достаточно зарегистрировать аккаунт в PSN и зайти на официальную страницу эксклюзива для PS5 в браузере. Затем перейдите в самый низ страницы и найдите следующий раздел:

Для тех, кому не хочется проходить процесс на официальной странице Rise of the Ronin, ниже указаны необходимые коды:

Наосукэ II: 94CX-4DEJ-X2DM

Така Мураяма: 4RBJ-TJCF-XFJ5

Когоро Кацура: CX5L-R89X-9M4G

Рёма Сакамото: H78G-Q498-2MCA

Мэттью Перри: B38M-HX89-QX5M

Резерфорд Алкок: 3PB3-M2RP-PXGQ

Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта.