на главную
об игре
Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.1 72 оценки

Sony предлагает бесплатные аватары из Rise of the Ronin

Gruz_
Новости

PlayStation начинает продвигать игру The Rise of Ronin и хочет привлечь игроков интересными бонусами. Sony предлагает два бесплатных аватара, которые могут быть получены на официальном сайте игры.

Чтобы получить доступ к ним, достаточно зарегистрировать аккаунт в PSN и зайти на официальную страницу эксклюзива для PS5 в браузере. Затем перейдите в самый низ страницы и найдите следующий раздел:

Для тех, кому не хочется проходить процесс на официальной странице Rise of the Ronin, ниже указаны необходимые коды:

  • Наосукэ II: 94CX-4DEJ-X2DM
  • Така Мураяма: 4RBJ-TJCF-XFJ5
  • Когоро Кацура: CX5L-R89X-9M4G
  • Рёма Сакамото: H78G-Q498-2MCA
  • Мэттью Перри: B38M-HX89-QX5M
  • Резерфорд Алкок: 3PB3-M2RP-PXGQ

Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта.

3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Любая халява это хорошо,пускай даже и такая

1