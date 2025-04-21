На ПК выйдет новый соулслайк экшен Riven Crown с необычной боёвкой

Независимая студия Intima Leaf анонсировала Riven Crown — хардкорную экшен-RPG с элементами соулслайка, в которой классическая боевая система сочетается с приёмами из жанра файтингов. Игра выйдет на ПК через Steam, но точная дата релиза пока не объявлена.

События Riven Crown разворачиваются в потустороннем измерении, где древние цивилизации искажены божественным проклятием. После смерти главный герой попадает в этот разрушенный мир, где правители, слившиеся с чудовищами, переживают вечное забвение. Игрокам предстоит путешествовать по остаткам этих миров, открывая тайны прошлого и сражаясь с чудовищами, охраняющими хрупкое равновесие между жизнью и проклятием.

Одним из главных акцентов проекта стала уникальная система боя, в которой традиционная для Souls-игр выверенная боевая механика дополняется приёмами из жанра файтингов — суперударами, сериями комбо и шкалой энергии. Дополнительные возможности открываются за счёт освобождения заключённых, которых можно призвать на помощь в бою. Каждое оружие и доспехи имеют уникальные способности, которые становятся постоянными после полного освоения.

Игровой процесс дополняется исследованием нелинейного мира с головоломками, скрытыми кодами и фрагментами лора, часть которых разработчики намеренно размещают в своих соцсетях. По мере продвижения по уровням можно обнаружить особые статуи, повышающие «уровень угрозы» — это влияет на частоту встреч с сильными противниками и скрытыми боссами.

Судя по опубликованным скриншотам игроков ждут атмосферные пейзажи, навеянные позднеготической архитектурой и эзотерикой: заброшенные залы, горящие руины, безжизненные равнины и таинственные храмы. Визуально Riven Crown напоминает смесь Dark Souls и Blasphemous, но с собственным подходом к боевой динамике и построению мира.

Проект находится на ранней стадии разработки, но уже сейчас вызывает интерес своей нетривиальной подачей. Подробности о сроках выхода и системных требованиях ожидаются позже.