ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Road 96 16.08.2021
Адвенчура, Инди, От первого лица
7 100 оценок

Нарративная адвенчура Road 96 привлекла более 2 миллионов игроков

butcher69
Новости

Разработчики из студии Digixat и издатель Deep Silver объявили, что нарративное приключение Road 96 достигло впечатляющего рубежа: более двух миллионов игроков.

Это значительное достижение для игры с таким форматом и масштабом. Кроме того игра собрала 68 миллионов часов просмотров на YouTube и Twitch.

Создатели намекнули, что путешествие будет продолжено, хотя точные детали пока не раскрываются. Игра уже имеет приквел Road 96: Mile 0, который не достиг такого же успеха, но это не мешает ожиданиям о будущем продолжении серии.

Road 96 вдохновлена работами Тарантино и братьев Коэнов и представляет собой личное путешествие к свободе. Игра доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

-5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
антон фекалис

эта гвнина не доступна в стиме. значит помойка а не игра даже фу

-3