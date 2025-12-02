ЧАТ ИГРЫ
RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
Для игры RoadCraft вышло дополнение Timberworks Pack

Дополнение Timberworks Pack посвящено лесозаготовительной промышленности. Оно не является крупным расширением с новыми картами или миссиями, а представляет собой набор из трех новых транспортных средств предназначенных для работы с древесиной. Таким образом Timberworks расширяет парк техники игрока для выполнения специфических задач по работе с лесом в рамках существующего игрового процесса RoadCraft, также входит в состав дополнения Rebuild Expansion

Новая спецтехника:

  • Aramatsu Forester Neo Log Forwarder: форвардер предназначенный для подбора и транспортировки бревен.
  • MTK Lesorub 2006: трактор-харвестер для заготовки деревьев.
  • Don 72 "Malamute": тяжелый разведывательный автомобиль с грузовым отсеком, который может использоваться для быстрой доставки объектов.

Снова доступна демоверсия игры. Следующее дополнение выйдет в марте 2026 года, будут добавлены: новые карты, новая механика и новые транспортные средства (разрушитель с шаровым тараном).

Egik81

А не жирно за всего три виртуальные тачки ?

zSpartacuSz

Разрабам нада кушац!!))))

Who am I really

Притом скорей взятые из модов

Haarfus

Деревья валятся любой тяжелой техникой и пеньки убирать не нужно. А тут куча гемора за 400 рублей. Не стоит того.

