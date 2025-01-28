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RoadCraft 13.05.2025
Симулятор
7.6 21 оценка

Названа дата выхода симулятора строительства дорог - RoadCraft

Pavel Rally
Новости

Разработчики Saber Interactive в Steam добавили дату релиза новой игры Roadcraft — 13 мая. Вы управляете компанией по ликвидации последствий стихийных бедствий, которая специализируется на восстановлении районов, пострадавших от природных катаклизмов. Вас и вашу тяжёлую технику ждёт множество задач по восстановлению местной промышленности: расчистка завалов, замена неисправного оборудования, восстановление поврежденных непогодой дорог и мостов, отправка колонн с ресурсами для производства новых стройматериалов и многое другое!

Опробуйте симулятор нового поколения с новейшим движком, разработанным компанией Saber Interactive – создателем MudRunner и SnowRunner. Все объекты имеют здесь реалистичную физику, учитывающую их массу и размер. Взаимодействуйте с такими материалами, как песок, дерево и асфальт. Меняйте облик местности и облегчайте перемещение вашей техники, строя дороги.

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9
9
RoadCraft
13.05.2025
Комментарии: 9
Ваш комментарий
kotasha

Мне кажется что весь транспорта вымышленный, за 2500 как то дорого получается.

1
Pavel Rally

Вымышленный чтобы не было проблем с продажей игры.

0
WerGC

интересненько

0
sapov

Они бы экспедиции для начала сделали играбельным

0
Антон Патриарх Логвинов

Зимой можно на снег класть? Если нет, не реалистично.

0
HellowRainbow

И толпу таджиков нужно

1
BewitchingBaron

выглядит как неплохая рассляблялка на вечер, яб поиграл

0
AnusLive

выглядит как то что будет скачано через зеленый рынок

0
Igor Udilov

Нужно дать нашим дорогоукладчикам дать поиграть, может тогда научаться.

0