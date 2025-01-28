Названа дата выхода симулятора строительства дорог - RoadCraft

Разработчики Saber Interactive в Steam добавили дату релиза новой игры Roadcraft — 13 мая. Вы управляете компанией по ликвидации последствий стихийных бедствий, которая специализируется на восстановлении районов, пострадавших от природных катаклизмов. Вас и вашу тяжёлую технику ждёт множество задач по восстановлению местной промышленности: расчистка завалов, замена неисправного оборудования, восстановление поврежденных непогодой дорог и мостов, отправка колонн с ресурсами для производства новых стройматериалов и многое другое!

Опробуйте симулятор нового поколения с новейшим движком, разработанным компанией Saber Interactive – создателем MudRunner и SnowRunner. Все объекты имеют здесь реалистичную физику, учитывающую их массу и размер. Взаимодействуйте с такими материалами, как песок, дерево и асфальт. Меняйте облик местности и облегчайте перемещение вашей техники, строя дороги.