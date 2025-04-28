Новый трейлер RoadCraft посвящён кооперативному геймплею

Сегодня Focus Entertainment и Saber Interactive выпустили новый трейлер для RoadCraft, симулятора тяжелой техники нового поколения. После успеха демоверсии Steam Next Fest, в которой была представлена ​​совместная игра, этот новый трейлер позволяет узнать, насколько масштабнее может стать игра, если играть с другими реставраторами.

В сегодняшнем трейлере вы увидите, как кооперативный режим повышает игровой процесс RoadCraft в режиме песочницы. Разделяйте нагрузку и умножайте веселье, поскольку до четырех игроков могут присоединиться к группе на карте одного хоста. Узнайте, как лучше всего управлять строительной техникой и ресурсами, разделяя роли, задачи и парк транспортных средств.

Сетевой многопользовательский режим RoadCraft будет включать:

Кроссплатформенный многопользовательский режим

Подключение/выключение

Совместный прогресс — выберите синхронизацию своего прогресса с прогрессом хоста или просто присоединитесь в качестве гостя

Встроенный голосовой чат

RoadCraft выйдет 20 мая 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.