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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Кооператив
7.8 86 оценок

Новый трейлер RoadCraft посвящён кооперативному геймплею

monk70 monk70

Сегодня Focus Entertainment и Saber Interactive выпустили новый трейлер для RoadCraft, симулятора тяжелой техники нового поколения. После успеха демоверсии Steam Next Fest, в которой была представлена ​​совместная игра, этот новый трейлер позволяет узнать, насколько масштабнее может стать игра, если играть с другими реставраторами.

В сегодняшнем трейлере вы увидите, как кооперативный режим повышает игровой процесс RoadCraft в режиме песочницы. Разделяйте нагрузку и умножайте веселье, поскольку до четырех игроков могут присоединиться к группе на карте одного хоста. Узнайте, как лучше всего управлять строительной техникой и ресурсами, разделяя роли, задачи и парк транспортных средств.

Сетевой многопользовательский режим RoadCraft будет включать:

  • Кроссплатформенный многопользовательский режим
  • Подключение/выключение
  • Совместный прогресс — выберите синхронизацию своего прогресса с прогрессом хоста или просто присоединитесь в качестве гостя
  • Встроенный голосовой чат

RoadCraft выйдет 20 мая 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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RoadCraft
20.05.2025
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