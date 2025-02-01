Новый трейлер RoadCraft представляет бульдозеры

Встречайте бульдозеры — будет вашей первый доступной техникой в RoadCraft! Идеально подходит для перемещения тяжелых грузов или быстрой расчистки местности, может оснащаться ручным режимом работы грейдера для точности или автоматическим режимом для поддержания лезвия на нужном уровне. Снесёте ли вы препятствия или выравниваете песок, он готовит дорогу для других ваших машин. Готовы к работе? Разработкой игры занимаются создатели SnowRunner, запланированная дата выхода — 20 мая.