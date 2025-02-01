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RoadCraft 13.05.2025
Симулятор
7.8 26 оценок

Новый трейлер RoadCraft представляет бульдозеры

Pavel Rally

Встречайте бульдозеры — будет вашей первый доступной техникой в RoadCraft! Идеально подходит для перемещения тяжелых грузов или быстрой расчистки местности, может оснащаться ручным режимом работы грейдера для точности или автоматическим режимом для поддержания лезвия на нужном уровне. Снесёте ли вы препятствия или выравниваете песок, он готовит дорогу для других ваших машин. Готовы к работе? Разработкой игры занимаются создатели SnowRunner, запланированная дата выхода — 20 мая.

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RoadCraft
13.05.2025
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Pavel Rally

Перевод видео в новости сделал MaxWG.

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