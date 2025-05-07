Опубликованы системные требования строительного автосима RoadCraft

Издатель Focus Entertainment и разработчик Saber Interactive представили системные требования для RoadCraft — строительного автосимулятора который выйдет 20 мая на ПК в Steam а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S

RoadCraft обещает быть доступным даже на не самых мощных компьютерах На минимальных настройках при разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду игру можно будет запустить на процессоре уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X при наличии 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарты вроде GeForce GTX 1060 или Radeon RX 590 Понадобится 40 гигабайт свободного места на SSD

Для комфортной игры на высоких настройках при 60 кадрах в секунду понадобится более современное железо Например процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 7 5800X видеокарта уровня RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT и 16 гигабайт оперативной памяти Свободное место на накопителе тоже должно составлять не менее 40 гигабайт

В игре будет доступен текстовый перевод на русский язык, RoadCraft нацелена на реалистичную подачу строительных работ с тяжелой техникой и уже привлекла внимание любителей жанра благодаря доступности и понятной концепции