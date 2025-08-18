100 тысяч пользователей требуют отстранить текущего руководителя Roblox

В популярной игровой платформе Roblox вот уже несколько месяцев серьезно нарастает волна недовольства среди преданного сообщества игроков. Петиция с требованием отставки генерального директора компании Дэвида Базуки набрала более 100 000 подписей на фоне серьезных опасений, связанных с будущем самой площадке и текущей безопасностью для детей в игре.

В тексте петиции, запущенной еще в начале августа, руководство Roblox и лично Базуки обвиняются в неспособности защитить несовершеннолетних пользователей. Авторы утверждают, что компания систематически игнорирует проблемы эксплуатации детей и распространения вредоносного контента, медленно реагирует на жалобы сообщества, а также чрезмерно полагается на автоматизированную модерацию, которая часто наказывает невиновных игроков.

Скандал набирает обороты на фоне нескольких громких событий. Недавно Roblox заблокировала YouTube-блогера Schlep, который занимался разоблачением предполагаемых хищников на платформе, и даже направила ему юридическое уведомление с требованием прекратить деятельность.

Ситуацией уже заинтересовался Крис Хансен — знаменитый ведущий американского телешоу «Поймать хищника» (To Catch a Predator). Он подтвердил, что начал собственное расследование проблемы эксплуатации детей в Roblox и уже контактирует как с правоохранительными органами, так и с заблокированным блогером Schlep.

Давление на руководство Roblox нарастает не только со стороны пользователей и журналистов, но и со стороны официальных властей. На фоне этих событий стало известно, что целый штат Луизиана подал в суд на компанию из-за предполагаемых угроз для детей, что привело к резкому падению акций Roblox.

Собранные 100 000 подписей, внимание со стороны известных журналистов-расследователей и судебные иски от властей — все это создает огромное давление на Дэвида Базуки и всю корпорацию, от которых теперь требуют не просто обещаний, а реальных и эффективных действий по обеспечению безопасности своей многомиллионной аудитории. Скорее всего уже скоро мы увидим или серьезные изменения в политике Roblox или новые лица в руководстве площадке, которые наведут порядок.