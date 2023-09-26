Из Roblox уволили 30 сотрудников ©

По сообщению TechCrunch, на прошлой неделе было уволено около 30 сотрудников Roblox, поскольку компания хочет сосредоточиться на консолидации прибыли, а не на расширении.

"Агрессивные цели роста, с которыми Roblox работала в течение последних нескольких лет, потребовали более значительных инвестиций в нашу организацию AT", - заявил представитель Roblox, добавив, что другие команды не были задействованы.

"В связи с нашим обязательством привести рост денежного вознаграждения в соответствие с ростом продаж к концу первого квартала 2024 года, нам требуется меньшая организация по привлечению персонала для удовлетворения наших потребностей в найме. Данное действие является результатом снижения целевых показателей найма персонала для более полного соответствия нашим целям роста".

В последние годы компания Roblox выиграла от притока новых пользователей и значительно увеличила свои доходы. Однако ее деятельность по-прежнему не является прибыльной.

В своих финансовых результатах за первый квартал этого года компания показала рекордную выручку, однако убыток составил 268 млн. долл. по сравнению с убытком в 160 млн. долл. за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что дата выхода PS4 уже раскрыта, а версии PS5 не будет.