От Roblox до Голливуда: популярную Grow a Garden экранизируют

Бесплатная игра Grow a Garden, созданная 17-летним разработчиком в Roblox, превращается в полнометражный фильм. Проектом займётся Story Kitchen — голливудская компания, стоящая за экранизациями Sonic the Hedgehog и It Takes Two.

Эта новость стала сенсацией, ведь Grow a Garden — игра, созданная подростком всего за несколько дней, — сумела обогнать по числу одновременных игроков такие гиганты, как PUBG и Fortnite. Простая, на первый взгляд, концепция — выращивание растений и создание уютного сада — оказалась удивительно притягательной для миллионов пользователей Roblox.

Представители Story Kitchen заявили, что фильм «перенесёт зрителей в причудливый и эмоциональный мир, где история о росте, дружбе и магии оживает буквально из земли». По словам продюсеров Дмитрия М. Джонсона и Майкла Лоуренса Голдберга, Grow a Garden — «тот самый мир, полный воображения и душевности, который идеально подходит для адаптации».

Хотя сложно представить экшен по игре о садоводстве, успех киновселенной Minecraft доказал: даже самая простая идея может стать основой для кассового хита, если её правильно подать.

С момента релиза в 2023 году Grow a Garden стала одной из самых быстрорастущих игр Roblox. А её автор — молодой разработчик под ником KreekCraft — уже успел подписать контракт с музыкальным лейблом, став первым создателем Roblox-проектов, добившимся успеха и в индустрии развлечений.

Похоже, теперь KreekCraft готов «взрастить» свой успех и на большом экране.