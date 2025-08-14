Roblox объяснила политику по удалению "мстителей" с платформы

Компания Roblox опубликовала разъяснение по поводу удаления с платформы так называемых «мстителей» — пользователей, которые самостоятельно пытались выявлять нарушителей. Поводом для заявления стало недавнее блокирование ютубера и «охотника на хищников» Schlep.

По словам директора по безопасности Roblox Мэтта Кауфмана, изначально подобные группы помогали платформе, сообщая о нарушениях и давая обратную связь. Однако со временем их активность изменилась: некоторые начали выдавать себя за детей, налаживать контакт со взрослыми пользователями и имитировать потенциально неприемлемое поведение, при этом переводя общение в сторонние мессенджеры и соцсети. Это, подчеркнул Кауфман, нарушает правила Roblox и создает небезопасную среду.

В 2024 году компания направила 254 522 отчета в Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) и продолжает сотрудничать с правоохранительными органами.

Roblox призывает игроков не заниматься самосудом, а использовать встроенные инструменты жалоб, которые передают модераторам важные технические данные, недоступные в обычных скриншотах. «Так мы можем быстрее и эффективнее удалять нарушителей, не подвергая пользователей дополнительным рискам», — отметил Кауфман.