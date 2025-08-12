ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.7 630 оценок

Roblox заблокировал блогера, разоблачавшего в игре опасных злоумышленников

IKarasik IKarasik

Популярная игровая платформа Roblox оказалась в центре скандала после того, как заблокировала аккаунт ютубера Schlep, известного в англоязычном интернете как «охотник на хищников». Помимо бана, компания направила блогеру официальное уведомление с требованием прекратить его деятельность.

Schlep, у которого более 640 тысяч подписчиков на YouTube, утверждает, что за последний год его команда способствовала задержанию шести человек, пытавшихся использовать Roblox для противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Для этого он вместе с другими создателями контента устраивал «ловушки», выдавая себя за детей в переписках.

По словам блогера, он спокоен за свои действия:

«Я хорошо сплю по ночам, зная, что эти люди больше не смогут причинить вред детям в Roblox».

Однако в официальном письме от Roblox его обвинили в:

  • имитации опасных ситуаций с участием детей,
  • сборе и распространении личных данных пользователей,
  • переводе общения за пределы платформы.

Компания заявляет, что подобные действия подрывают её собственные механизмы защиты и могут наоборот повышать риски для пользователей.

История вызвала бурную реакцию в соцсетях, где запустили хештег #FreeSchlep. К кампании подключились и другие блогеры, в том числе JiDion, который заявил, что сам столкнулся с давлением со стороны Roblox.

Проблема безопасности детей в Roblox обсуждается уже много лет, и платформа регулярно подвергается критике за недостаточную защиту от злоумышленников.

17
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
CaMahoney
Помимо бана, компания направила блогеру официальное уведомление с требованием прекратить его деятельность.

Лицо у компании в этот момент было такое

13
Driga

Видимо они сами ещё те Пе***илы!

7
nasmeshnick1

Изначально не нравилась эта игра, и теперь когда я узнал что разработчики наедине с преступниками, всё стало ещё яснее, а кто то ведь донатит в эту помойку

8
PersonalBarnabas

Ну так правильно. Есть своя "особая" клиентура которая естественно не желает бабла дыбы быть ближе к основной, всего лишь бизнес, это куда важнее. А людские моменты, да кого это волнует господи, хах!

4
SOLUS5678

Очередной "Тесак" на рисовался.)

1
SnobbishGhost

Да там давно понятно, что сами владельцы этой окнторы прикрывают мошенников, странно что их еще не закрыли.

1
DisciplinedKendric

Ну хз. Это симуляция борьбы, но не борьба. Смотря как подойти к делу. Если организовать такую "охоту" на WOW серверах, или еще где либо. Да вообще где угодно, там будут эти "хищники" ввиду обстоятельств, что их к этому подводили, или еще как то, двусмысленно и тд тп. В общем, негоже в играх для детей делать такие "проявления борьбы". Для этого нужен профессионализм, а не делать из этого шоу. Не пиарить эти мерзкие ситуации. Этим должны заниматься компетентные люди. Если появляется Том, появится и Джерри.

1