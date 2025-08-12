Roblox заблокировал блогера, разоблачавшего в игре опасных злоумышленников

Популярная игровая платформа Roblox оказалась в центре скандала после того, как заблокировала аккаунт ютубера Schlep, известного в англоязычном интернете как «охотник на хищников». Помимо бана, компания направила блогеру официальное уведомление с требованием прекратить его деятельность.

Schlep, у которого более 640 тысяч подписчиков на YouTube, утверждает, что за последний год его команда способствовала задержанию шести человек, пытавшихся использовать Roblox для противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Для этого он вместе с другими создателями контента устраивал «ловушки», выдавая себя за детей в переписках.

По словам блогера, он спокоен за свои действия:

«Я хорошо сплю по ночам, зная, что эти люди больше не смогут причинить вред детям в Roblox».

Однако в официальном письме от Roblox его обвинили в:

имитации опасных ситуаций с участием детей,

сборе и распространении личных данных пользователей,

переводе общения за пределы платформы.

Компания заявляет, что подобные действия подрывают её собственные механизмы защиты и могут наоборот повышать риски для пользователей.

История вызвала бурную реакцию в соцсетях, где запустили хештег #FreeSchlep. К кампании подключились и другие блогеры, в том числе JiDion, который заявил, что сам столкнулся с давлением со стороны Roblox.

Проблема безопасности детей в Roblox обсуждается уже много лет, и платформа регулярно подвергается критике за недостаточную защиту от злоумышленников.