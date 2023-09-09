Roblox появится на консолях PlayStation ©

Roblox - одна из самых популярных игр на планете. Она заслужила репутацию абсолютно бесплатной игры, привлекательной для всех возрастов, хотя в основном она ориентирована на молодежь. Это большой центр для множества других мини-игр, начиная от RP-серверов и заканчивая аналогами "Игры в кальмара", и многое другое. Пользователи даже смогли создать очень неплохие FPS-игры. В игру можно играть невероятно долго и при этом находить новые занятия, поскольку игроки постоянно создают новый контент. Это очень интересная платформа, не имеющая аналогов.

Несмотря на то, что игра доминирует на ПК, за последние несколько лет Roblox нашла широкую аудиторию и на Xbox и добилась там огромного успеха. Однако, по каким-то причинам, игроки PlayStation остались в стороне. В следующем месяце ситуация изменится. Roblox выйдет на PlayStation в октябре, но на данный момент дата выхода еще не определена. Ожидается, что игра выйдет на PS4 и PS5 как free-to-play. Было отмечено, что весь спектр возможностей Roblox будет доступен на PlayStation уже в первый день, так что можно не беспокоиться о том, что игра будет сделана на коленке.

Это очень важный анонс как для Roblox, так и для PlayStation. Игра является невероятно массовой, а PlayStation располагает большим количеством игроков на PS4 и PS5. Это может привлечь миллионы новых игроков в Roblox и дать существующим игрокам новое место для игры.

Более 65 миллионов человек ежедневно играют в Roblox, наслаждаясь захватывающими приключениями и общаясь с другими людьми по всему миру. Скоро Roblox станет доступен еще большему числу людей - на Meta Quest и PlayStation.