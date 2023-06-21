Roblox теперь разрешает создавать контент для взрослых ©

Roblox внес изменения в свои внутренние правила, теперь разрешено создавать контент, предназначенный для взрослой аудитории, по классификации "17+", особенно в отношении любого насилия, присутствующего в мини-играх.

До сих пор Roblox разрешал создавать контент, предназначенный для аудитории '13+', в дополнение, конечно, к тем, кто младше по возрасту, но в новом сообщении в официальном блоге это правило изменилось. Для того чтобы иметь возможность создавать контент, ориентированный на аудиторию "17+", и получать к нему доступ, по-прежнему необходимо войти в систему и подтвердить, что вы достигли возраста, необходимого для просмотра такого контента.

Согласно новым правилам, контент 17+ может содержать "интенсивное насилие, реалистичную жестокость, грубый юмор, романтические темы, неиграбельные азартные игры и присутствие алкоголя". Изменение правил произошло в результате изменений, отмеченных в демографической структуре аудитории.

"Самой быстрорастущей демографической группой Roblox являются пользователи в возрасте от 17 до 24 лет, - говорится в сообщении компании, - 38 процентов наших ежедневных активных пользователей старше 17 лет". Поэтому возможность создавать контент для людей этого возраста рассматривается как "естественная эволюция".