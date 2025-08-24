Roblox установил новый мировой рекорд по одновременному онлайну

Игровая платформа Roblox достигла нового исторического максимума по количеству одновременно активных пользователей, обойдя предыдущего лидера в лице Steam. В субботу, 23 августа, онлайн на платформе достиг отметки в 47.2 миллиона игроков.

Предыдущий рекорд принадлежал сервису Steam, где пиковый онлайн составлял 41.2 миллиона пользователей.

Такой резкий рост популярности Roblox связан с выходом крупного обновления Admin War Update для популярной игры Grow a Garden, которая и привлекла на платформу миллионы пользователей. Наплыв такого большого количества игроков привел к техническим проблемам. Вскоре после фиксации рекорда пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе серверов, из-за чего доступ к платформе был временно затруднен. Представители Roblox подтвердили наличие сервисных сбоев и сообщили, что работают над их устранением.