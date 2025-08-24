ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.7 640 оценок

Roblox установил новый мировой рекорд по одновременному онлайну

Extor Menoger Extor Menoger

Игровая платформа Roblox достигла нового исторического максимума по количеству одновременно активных пользователей, обойдя предыдущего лидера в лице Steam. В субботу, 23 августа, онлайн на платформе достиг отметки в 47.2 миллиона игроков.

Предыдущий рекорд принадлежал сервису Steam, где пиковый онлайн составлял 41.2 миллиона пользователей.

Такой резкий рост популярности Roblox связан с выходом крупного обновления Admin War Update для популярной игры Grow a Garden, которая и привлекла на платформу миллионы пользователей. Наплыв такого большого количества игроков привел к техническим проблемам. Вскоре после фиксации рекорда пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе серверов, из-за чего доступ к платформе был временно затруднен. Представители Roblox подтвердили наличие сервисных сбоев и сообщили, что работают над их устранением.

21
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Vova S

Ни чего удивительного.

Тенденция просто покувыркаться и забить болт на воспитание ребенка вырисовывалась уже давно. Вот эти детишки и сидят, играют в этот калл.

9
witcher1108

не знаю как остальные взрослые но мне он даром не нужен. мне сын его показал. что он в нем находит не пойму. графика убогая. игры скучные.

3
Пользователь ВКонтакте

Дети перед 1 сентября отрываются // Евгений Груздь

2