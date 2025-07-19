Roblox вводит подтверждение возраста по фото для доступа к чату без цензуры

Платформа Roblox внедряет новые меры безопасности, включая систему подтверждения возраста для доступа к расширенным функциям общения. Теперь пользователям потребуется пройти верификацию, чтобы использовать текстовый и голосовой чат без стандартных ограничений.

Для подтверждения своего возраста игрокам необходимо будет предоставить видеоселфи или фотографию официального документа, удостоверяющего личность, например, паспорт или водительские права. Проверкой будет заниматься система на основе искусственного интеллекта, разработанная в сотрудничестве с компанией Persona. Этот алгоритм проанализирует предоставленные данные для определения возрастной группы пользователя. Если система не сможет с уверенностью установить возраст, игроку будет предложено загрузить фото документа.

Нововведение нацелено в первую очередь на аудиторию старше 13 лет. Пользователи, подтвердившие, что им от 13 до 17 лет, получат доступ к функции Доверенные контакты (Trusted Connections). Это позволит им общаться с другими верифицированными подростками без фильтров ненормативной лексики. При этом отмечается, что Roblox продолжит отслеживать переписку на предмет критически опасного контента.

Контакты между подростками и взрослыми пользователями (старше 18 лет) будут ограничены. Чтобы добавить взрослого в Доверенные контакты, потребуется подтверждение знакомства в реальной жизни, например, через сканирование QR-кода.

Кроме того, расширяются возможности родительского контроля. Родители смогут привязать свой аккаунт к учетной записи ребенка любого возраста, чтобы видеть его контакты, отслеживать время в игре и получать уведомления о финансовых операциях. Ранее подобные функции были доступны только для аккаунтов детей младше 13 лет.

Представители Roblox заявляют, что эти меры являются частью большой инициативы по повышению «цифровой безопасности нового уровня» и призваны защитить юных игроков от нежелательного взаимодействия и опасного контента. Компания также уверяет, что не хранит необработанные данные документов, а после верификации создается анонимный идентификатор.