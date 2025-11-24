В Roblox могут внедрить систему ставок на внутриигровые события

Крупнейшая игровая платформа Roblox рассматривает возможность интеграции системы прогнозных ставок на внутриигровые события. Это решение может спровоцировать новую волну юридических разбирательств — компания уже сталкивалась с исками о недостаточной защите несовершеннолетних пользователей.

Инициатива исходит лично от генерального директора компании Дэвида Башзуки, который в своём обращении подтвердил изучение механики “prediction betting”. Согласно концепции, игроки смогут делать прогнозы с использованием внутриигровой валюты Robux на исход событий в популярных проектах платформы, таких как Steal a Brainrot. Башзуки акцентировал, что любая реализация должна быть строго “образовательной и легальной”, что ставит под вопрос прямое использование валюты в азартных механизмах.

Параллельно Roblox продолжают движение в сторону контента для взрослой аудитории. Платформа уже ужесточила возрастные ограничения для доступа к “ограниченному” контенту, повысив планку с 17 до 18 лет. Решение по внедрению системы ставок пока не принято, но его реализация может кардинально изменить восприятие платформы, особенно среди родительского сообщества.