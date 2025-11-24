ЧАТ ИГРЫ
В Roblox могут внедрить систему ставок на внутриигровые события

Solstice Solstice

Крупнейшая игровая платформа Roblox рассматривает возможность интеграции системы прогнозных ставок на внутриигровые события. Это решение может спровоцировать новую волну юридических разбирательств — компания уже сталкивалась с исками о недостаточной защите несовершеннолетних пользователей.

Инициатива исходит лично от генерального директора компании Дэвида Башзуки, который в своём обращении подтвердил изучение механики “prediction betting”. Согласно концепции, игроки смогут делать прогнозы с использованием внутриигровой валюты Robux на исход событий в популярных проектах платформы, таких как Steal a Brainrot. Башзуки акцентировал, что любая реализация должна быть строго “образовательной и легальной”, что ставит под вопрос прямое использование валюты в азартных механизмах.

Параллельно Roblox продолжают движение в сторону контента для взрослой аудитории. Платформа уже ужесточила возрастные ограничения для доступа к “ограниченному” контенту, повысив планку с 17 до 18 лет. Решение по внедрению системы ставок пока не принято, но его реализация может кардинально изменить восприятие платформы, особенно среди родительского сообщества.

Neko-Aheron

Теперь ясно зачем вводить лицевую аутентификацию - казино ))

это никогда не шрекончитс

СТАВКИ НА СПОРТ! БОЛЬШИЕ ВЫИГРЫШИ! РО-БЛОКС РО-БЛОКС