"Добро пожаловать в Детроит!": Представлен сюжетный трейлер RoboCop: Rogue City

За несколько дней до выхода игры NACON и TEYON предлагают игрокам познакомиться с оригинальным сюжетом игры RoboCop: Rogue City, адаптированной по мотивам франшизы MGM Studios.
Сценарий развивает новый интригующий сюжет, содержащий множество отсылок, которые порадуют преданных поклонников. Не останутся в стороне и любители экшенов от первого лица, ведь есть и второй ролик недавно представленный на игровой презентации Xbox, все ролики с которой вы можете увидеть здесь.
Кроме того, начиная с сегодняшнего дня и до 29 октября посетители лондонской выставки MCM Comic Con смогут поиграть в RoboCop: Rogue City на стенде S1905.
Выход игры состоится 2 ноября 2023 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Игроки, оформившие предварительный заказ на "Alex Murphy Edition", получат доступ на 48 часов раньше.
Умели ребята ОСТхи пилить из фикаий и прочего, а получалось топчик)))
Отсчёт пошёл!!!!
Кейна все увидели? Всё-таки он будет? Босс Файт бы с ним....
на долю секунды показали, сначала думал, показалось)
Пушка, засветили кейна ^^(может флешбэк или другой носитель), и прототипы робокопов из всё той же 2-ой части. Не зря предзаказал. Жду.
Механика игры очень даже зашла. Если еще в сюжетку не прогадают будет просто топчик.
В демку поиграл мне зашла.Хоть и не совсем то что ожидалось но вполне неплохо всё таки. Видно что разрабы с вниманием отнеслись к проблеме с производительностью и оперативно исправили.Обязательно поиграю в полную версию.
Выглядит хорошо.
Мои предположения посмотрев 20 сек трейлера, нам будет мстить брат Кларенса Бодикера(тот что "убил" Мёрфи), как-то так.
Судя по заставкам роликов в игре бюджет был 2 копейки)
Так и есть, это не ааа игра у которых бюджет по несколько сотен миллионов
Как и у Терминатора
Киберпанк как бы. Вопрос в том дотянут ли до 6.5 из 10 по качеству.
Трейлер конечно очень атмосферный и классный,тут нет вопросов,много пасхалок,жаль только сама игра не сделана на таком же уровне,больше всего убивают тупейшие противники,деревянная шутерная механика,плохая модель повреждений (у самого робокопа тоже модель повреждений никакая) и жаль что игра не хардкорная,в том же их терминаторе и противники были поинтересней и она была в некоторых моментах довольно хардкорная.
Что-то с Кейном будет полюбасу, в папке демки есть видосы с ним
ну все....прототипы робокопа 2, тело кейна....это
Ну всё, запихнули фансервиса в виде Кейна и народ потёк, несмотря на то, что от этого игра никак не изменилась и не перестала быть кривым, дешевым поделием -_-
Всё отменяю предзаказ, только не плачь.
И почему мне должно быть на тебя не насрать?
Можно и тебя спросить о том же.
Ну просил же не плачь =(
Надо же , Кейн все таки будет
поясните плиз нафиг скин если игра от 1 лица, или там как райнов сих вегас 2 система укрытий при которой идет переключение камеры на 3 вид?
Сам геймплей только от первого лица, а скин будет виден только в кат сценах.
Если повезёт -мож сделают мод от 3-го лица.. Благо робокоп это робот.. и фанатская анимация ходьбы "как в штаны нас*ал" -не сильно будет бросаться в глаза))