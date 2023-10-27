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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.5 283 оценки

"Добро пожаловать в Детроит!": Представлен сюжетный трейлер RoboCop: Rogue City

butcher69
Новости

За несколько дней до выхода игры NACON и TEYON предлагают игрокам познакомиться с оригинальным сюжетом игры RoboCop: Rogue City, адаптированной по мотивам франшизы MGM Studios.

Сценарий развивает новый интригующий сюжет, содержащий множество отсылок, которые порадуют преданных поклонников. Не останутся в стороне и любители экшенов от первого лица, ведь есть и второй ролик недавно представленный на игровой презентации Xbox, все ролики с которой вы можете увидеть здесь.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня и до 29 октября посетители лондонской выставки MCM Comic Con смогут поиграть в RoboCop: Rogue City на стенде S1905.

Выход игры состоится 2 ноября 2023 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Игроки, оформившие предварительный заказ на "Alex Murphy Edition", получат доступ на 48 часов раньше.

78
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Эльдар Аскаров
11
PapaFranku

Умели ребята ОСТхи пилить из фикаий и прочего, а получалось топчик)))

2
SOLUS5678

Отсчёт пошёл!!!!

7
Ben121212

Кейна все увидели? Всё-таки он будет? Босс Файт бы с ним....

7
JIoMTuK

на долю секунды показали, сначала думал, показалось)

2
6ejlblu_6bi4ok

Пушка, засветили кейна ^^(может флешбэк или другой носитель), и прототипы робокопов из всё той же 2-ой части. Не зря предзаказал. Жду.

7
Galili

Механика игры очень даже зашла. Если еще в сюжетку не прогадают будет просто топчик.

4
prince0

В демку поиграл мне зашла.Хоть и не совсем то что ожидалось но вполне неплохо всё таки. Видно что разрабы с вниманием отнеслись к проблеме с производительностью и оперативно исправили.Обязательно поиграю в полную версию.

2
Exies27

Выглядит хорошо.

2
PapaFranku

Мои предположения посмотрев 20 сек трейлера, нам будет мстить брат Кларенса Бодикера(тот что "убил" Мёрфи), как-то так.

1
hamshut

Судя по заставкам роликов в игре бюджет был 2 копейки)

0
nodas

Так и есть, это не ааа игра у которых бюджет по несколько сотен миллионов

9
Stas776

Как и у Терминатора

0
Protocol10

Киберпанк как бы. Вопрос в том дотянут ли до 6.5 из 10 по качеству.

0
saa0891

Трейлер конечно очень атмосферный и классный,тут нет вопросов,много пасхалок,жаль только сама игра не сделана на таком же уровне,больше всего убивают тупейшие противники,деревянная шутерная механика,плохая модель повреждений (у самого робокопа тоже модель повреждений никакая) и жаль что игра не хардкорная,в том же их терминаторе и противники были поинтересней и она была в некоторых моментах довольно хардкорная.

0
stdeal

Что-то с Кейном будет полюбасу, в папке демки есть видосы с ним

0
ZackSnyder

ну все....прототипы робокопа 2, тело кейна....это

0
Executor666

Ну всё, запихнули фансервиса в виде Кейна и народ потёк, несмотря на то, что от этого игра никак не изменилась и не перестала быть кривым, дешевым поделием -_-

0
6ejlblu_6bi4ok

Всё отменяю предзаказ, только не плачь.

-2
Executor666 6ejlblu_6bi4ok

И почему мне должно быть на тебя не насрать?

0
Ден Executor666

Можно и тебя спросить о том же.

0
6ejlblu_6bi4ok Executor666

Ну просил же не плачь =(

-2
Лицо со шрамом

Надо же , Кейн все таки будет

0
ОТСТУПНИК Style

поясните плиз нафиг скин если игра от 1 лица, или там как райнов сих вегас 2 система укрытий при которой идет переключение камеры на 3 вид?

-2
Ben121212

Сам геймплей только от первого лица, а скин будет виден только в кат сценах.

1
CT3H

Если повезёт -мож сделают мод от 3-го лица.. Благо робокоп это робот.. и фанатская анимация ходьбы "как в штаны нас*ал" -не сильно будет бросаться в глаза))

2