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RoboCop: Rogue City сентябрь 2023 г.
7.7 187 оценок

Геймплейный трейлер RoboCop: Rogue City

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butcher69
Новости

Шутер RoboCop: Rogue City анонсированный в 2022 году обзавелся новым геймплейным трейлером. В котором показали новые элементы геймплея и некоторые моменты сюжета.

Спустя несколько часов после выхода 16-минутного геймплейного ролика RoboCop: Rogue City предстает в трейлере в отличной форме, с дополнительными отсылками к киносаге, включая Энн Льюис и неудержимого ED209.

В RoboCop: Rogue City вам предстоит стать культовым героем Алексом Мерфи, пытаясь восстановить справедливость на опасных, полных преступности улицах старого Детройта.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series X/S, Switch и PC в сентябре 2023 года.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Andrew Shimansky

Сегодня пересмотрю первую часть Робокопа)))шедевр

1
Paul Shepard

Трудно будет заполнить заминку с медленным управлением, фаны поймут, остальные побегут минусовать

0
SOLUS5678

Отлично!!!!!

0
Armen 88

Огонь,дату давайте

-1
Ethan Hunt

Могут и перенести

-1
Protocol10

киборг убийца невинных хулиганов

-2