Геймплейный трейлер RoboCop: Rogue City ©

Шутер RoboCop: Rogue City анонсированный в 2022 году обзавелся новым геймплейным трейлером. В котором показали новые элементы геймплея и некоторые моменты сюжета.

Спустя несколько часов после выхода 16-минутного геймплейного ролика RoboCop: Rogue City предстает в трейлере в отличной форме, с дополнительными отсылками к киносаге, включая Энн Льюис и неудержимого ED209.

В RoboCop: Rogue City вам предстоит стать культовым героем Алексом Мерфи, пытаясь восстановить справедливость на опасных, полных преступности улицах старого Детройта.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series X/S, Switch и PC в сентябре 2023 года.