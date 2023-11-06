Игроки RoboCop: Rogue City сталкиваются с багами, блокирующими прогресс

RoboCop: Rogue City получила массу хороших отзывов, несмотря на обоснованную критику. Это отличный шутер от первого лица, но с мелкими раздражающими ошибками, которые могут и заблокировать прогресс. Сабреддит, посвященный игре, до краев заполнен похвалами и сообщениями об ошибках.
Одна ошибка, с которой столкнулись несколько пользователей, заставляет NPC блокировать путь к двери. Это эффективно препятствует прохождению квеста и заставляет игроков начинать все сначала. Однако простой перезапуск RoboCop: Rogue City или сброс квеста или контрольных точек, похоже, не решают проблему. Возможное исправление, о котором рассказали пользователи Reddit, предлагает перезапустить всю главу 11 и выполнить миссию как можно скорее.
Аналогичным образом можно исправить и другие ошибки прогресса в побочных миссиях, таких как «Украденный автомобиль». Проблемы, как правило, не нарушают игру и часто приводят к странным ситуациям. Интересным примером может показаться сбой камеры, из-за которого пуля оружия с оптическим прицелом охватывает пространство и время. Ошибка, из-за которой RoboCop: Rogue City постоянно переключает мониторы пользователя, также довольно громоздка.
Еще несколько технических ошибок непосредственно вызывают проблемы с визуальными эффектами PlayStation 5 во время игры.
Единственный баг за всё прохождения был в квесте шип в стоге сена,пришлось с автосейва переигрывать (как же классно что тут автосейвы есть на всех этапах игры и можно переиграть с любого места (в том числе можно в квестах и диалогах попробовать разные варианты),а то во многих играх одна контрольная точка и всё) и ещё раз доп квесты проходить,я даже тему на форму создал по этому багу,больше багов не было.
https://www.playground.ru/robocop_rogue_city/forum/bag_v_kveste_ship_stoge_sena_reshenie-1660892
Мне, кстати, помог просто перезапуск контрольной точки, весь уровень переигрывать не пришлось.
Он легко обходится если подниматься к старику по лестнице спиной
Я три раза загрузил один фиг охранник проваливается по текстуры (эта хрень как то с побочными квестами связана,если их не выполнять а сразу идит по главному квесту всё нормально) пришлось загружать сейв как только заехал в город.
Возможно,когда я проходил игру я этого не знал так что пришлось загружаться как только попал в город,ещё писали что можно как то его с коробки с разбега перепрыгнуть.
как рак ))))
Хорошая игра, хоть я и не фанат фильма. Ни одного бага не встретил.
У меня штатный пистолет перестал работать с уровня где был оружейный форум