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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 582 оценки

Разработчики RoboCop: Rogue City - Unfinished Business исправят проблемы с оптимизацией

Gruz_ Gruz_

Студия Teyon, создавшая игру RoboCop: Rogue City и Unfinished Business, релиз которой состоялся 17 июля, опубликовали официальное сообщение, в котором говорится, что сейчас они работают над исправлением части проблем, возникших после релиза дополнения. Точные сроки не называются, но, судя по сообщению, ждать первого патча осталось недолго.

Разработчики поблагодарили игроков за теплый прием RoboCop: Rogue City - Unfinished Business и назвали основные проблемы, решением которых они сейчас занимаются: ошибка вылета, блокировка при обезвреживании бомбы, проблемы с заменой оружия и улучшения в оптимизации.

На данный момент RoboCop: Rogue City - Unfinished Business имеет 80 процентов положительных отзывов в Steam (из более чем 600), а в отрицательных упоминается лишь о слишком большом количестве технических проблем. Как скоро появится патч, решающий эту проблему, - пока неизвестно.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Основная проблема это статтеры возникающие во время подгрудок и точки погрузок тут ну очень хаотичны, что убивает желание играть

5
SIGMABOYEAH

да это такая минизагрузка локации, идешь вперед или назад будет 0.3сек подгрузка))) странно что в прошлой такого не было или не заметил

Neko-Aheron SIGMABOYEAH

Да, в прошлой игре такого не было

SIGMABOYEAH

да лучше трассировку путей вкрутите или хотя бы лучей

2
SexualHarassmentPanda

Там есть Lumen

SIGMABOYEAH SexualHarassmentPanda

и зачем он мне, с алиэкспресса освещение, хуже во всех смыслах

1
FireLion1993
Пользователь ВКонтакте

в отличие от первой игры тут не встретил почти никаких технических проблем // Александр Чацкий

CRAZY rock GAME

Доп уже прошёл, в разы лучше оригинала, только через часа 4 оружие никакое нельзя было взять и проблема никак не исправлялась, пришлось в некоторых моментах импровизировать

Stas776

Да там и смысла брать другое оружие нет. Особенно в этом дополнении, где у тебя с самого начала есть нормальные платы для Авто-9

Evil_Babai

Игра тянет только за счёт упора на бои, но это, во-первых, не всем будет по вкусу, а, во-вторых, в остальном игра не ощущается игрой про Робокопа - это какой-то Дредд у нас дома.

Сюжет и в оригинале был не ахти (хотя за отсылки на сценарий Миллера - респект), но он хотя бы мог опереться на фансервис по первым двум фильмам, чтобы сгладить углы, а тут, он, не имея под собой никакого первоисточника, кажется лютым фанфиком.

Но больше всего меня выбесила необходимость играть за левых персонажей. Я могу ещё понять флешбек за Мёрфи, но вот поиграть в симулятор хотьбы за беззащитную девчонку я как-то не рассчитывал в игре про, мать его, Робокопа. А это не единственные разы...

1
Gridon

Благодарить за платный бета тест это новый уровень сервиса. Название говорит само за себя. 80 процентов положительных отзывов при вылетах и ломающихся квестах это диагноз. Патч с исправлением оптимизации после релиза а не до него вот настоящая киберпанк антиутопия.

Max P

Нормально всё с оптимизацией.

tesla707

Никаких проблем с оптимизацией не увидел. Прошел игру без единого вылета. Ведра свои амудешные выкиньте нафиг.

SaintsEagle

очередная халутрная реализация UE5.
они кстати Rogue City до сих пор не пофиксили, он всё также будет дропать фпс во время движения, стрельбы и катсцен, даже если у вас видюха далеко сильнее рекомендуемой как у меня.