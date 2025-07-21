Разработчики RoboCop: Rogue City - Unfinished Business исправят проблемы с оптимизацией

Студия Teyon, создавшая игру RoboCop: Rogue City и Unfinished Business, релиз которой состоялся 17 июля, опубликовали официальное сообщение, в котором говорится, что сейчас они работают над исправлением части проблем, возникших после релиза дополнения. Точные сроки не называются, но, судя по сообщению, ждать первого патча осталось недолго.
Разработчики поблагодарили игроков за теплый прием RoboCop: Rogue City - Unfinished Business и назвали основные проблемы, решением которых они сейчас занимаются: ошибка вылета, блокировка при обезвреживании бомбы, проблемы с заменой оружия и улучшения в оптимизации.
На данный момент RoboCop: Rogue City - Unfinished Business имеет 80 процентов положительных отзывов в Steam (из более чем 600), а в отрицательных упоминается лишь о слишком большом количестве технических проблем. Как скоро появится патч, решающий эту проблему, - пока неизвестно.
Основная проблема это статтеры возникающие во время подгрудок и точки погрузок тут ну очень хаотичны, что убивает желание играть
да это такая минизагрузка локации, идешь вперед или назад будет 0.3сек подгрузка))) странно что в прошлой такого не было или не заметил
Да, в прошлой игре такого не было
да лучше трассировку путей вкрутите или хотя бы лучей
Там есть Lumen
и зачем он мне, с алиэкспресса освещение, хуже во всех смыслах
в отличие от первой игры тут не встретил почти никаких технических проблем // Александр Чацкий
Доп уже прошёл, в разы лучше оригинала, только через часа 4 оружие никакое нельзя было взять и проблема никак не исправлялась, пришлось в некоторых моментах импровизировать
Да там и смысла брать другое оружие нет. Особенно в этом дополнении, где у тебя с самого начала есть нормальные платы для Авто-9
Игра тянет только за счёт упора на бои, но это, во-первых, не всем будет по вкусу, а, во-вторых, в остальном игра не ощущается игрой про Робокопа - это какой-то Дредд у нас дома.
Сюжет и в оригинале был не ахти (хотя за отсылки на сценарий Миллера - респект), но он хотя бы мог опереться на фансервис по первым двум фильмам, чтобы сгладить углы, а тут, он, не имея под собой никакого первоисточника, кажется лютым фанфиком.
Но больше всего меня выбесила необходимость играть за левых персонажей. Я могу ещё понять флешбек за Мёрфи, но вот поиграть в симулятор хотьбы за беззащитную девчонку я как-то не рассчитывал в игре про, мать его, Робокопа. А это не единственные разы...
Благодарить за платный бета тест это новый уровень сервиса. Название говорит само за себя. 80 процентов положительных отзывов при вылетах и ломающихся квестах это диагноз. Патч с исправлением оптимизации после релиза а не до него вот настоящая киберпанк антиутопия.
Нормально всё с оптимизацией.
Никаких проблем с оптимизацией не увидел. Прошел игру без единого вылета. Ведра свои амудешные выкиньте нафиг.
очередная халутрная реализация UE5.
они кстати Rogue City до сих пор не пофиксили, он всё также будет дропать фпс во время движения, стрельбы и катсцен, даже если у вас видюха далеко сильнее рекомендуемой как у меня.