ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 663 оценки

Состоялся релиз нейросетевой VHS-озвучки для Robocop: Rogue City

AceTheKing AceTheKing

Вчера команда NGC 404 представила русскую нейросетевую озвучку для Robocop: Rogue City от студии Teyon:

Тизер нейросетевой русской озвучки Robocop: Rogue City в VHS-стиле

Её ключевой особенностью стало то, что она выполнена в VHS-стиле: с характерным голосом и звуковыми эффектами 90-х годов прошлого века, что должно ещё сильнее увеличить эффект погружения от улиц Детройта в игре.

Релиз озвучки уже состоялся - её можно скачать с нашего сайта:

RoboCop: Rogue City "Русская озвучка в стиле VHS"
16
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Merelone

Чуть бы раньше, было бы куда интереснее проходить. Ибо игра одноразовая(

5
kolinmah

Полуразовая). Я так до конца и не прошел.

5
Вадим Якимов kolinmah

с трейнером "онхит килл" норм пробегается)

JustA_NiceGuy

Лови какашку за незаконное использование известных голосов.

4
Вадим Якимов

установил, все работает, голос Гаврилова..закинул небольшую денюшку даже за старания и VHSную настальгию) потом как нибудь перепройду на досуге) пусть еще освоят голос Володарского..)

2
ka27

название тоже надо перевести :) что-то типа Кииборг убииийца

2
Пользователь ВКонтакте

Жаль Володарский умер. The Suffering он перевел прекрасно // Александр Королёв

1
potrex

Отличная новость!

1