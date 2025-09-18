Состоялся релиз нейросетевой VHS-озвучки для Robocop: Rogue City

Вчера команда NGC 404 представила русскую нейросетевую озвучку для Robocop: Rogue City от студии Teyon:
Её ключевой особенностью стало то, что она выполнена в VHS-стиле: с характерным голосом и звуковыми эффектами 90-х годов прошлого века, что должно ещё сильнее увеличить эффект погружения от улиц Детройта в игре.
Релиз озвучки уже состоялся - её можно скачать с нашего сайта:
Чуть бы раньше, было бы куда интереснее проходить. Ибо игра одноразовая(
Полуразовая). Я так до конца и не прошел.
с трейнером "онхит килл" норм пробегается)
Лови какашку за незаконное использование известных голосов.
установил, все работает, голос Гаврилова..закинул небольшую денюшку даже за старания и VHSную настальгию) потом как нибудь перепройду на досуге) пусть еще освоят голос Володарского..)
название тоже надо перевести :) что-то типа Кииборг убииийца
Жаль Володарский умер. The Suffering он перевел прекрасно // Александр Королёв
Отличная новость!