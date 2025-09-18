Состоялся релиз нейросетевой VHS-озвучки для Robocop: Rogue City

Вчера команда NGC 404 представила русскую нейросетевую озвучку для Robocop: Rogue City от студии Teyon:

Её ключевой особенностью стало то, что она выполнена в VHS-стиле: с характерным голосом и звуковыми эффектами 90-х годов прошлого века, что должно ещё сильнее увеличить эффект погружения от улиц Детройта в игре.

Релиз озвучки уже состоялся - её можно скачать с нашего сайта: