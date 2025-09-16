ЧАТ ИГРЫ
RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 658 оценок

Тизер нейросетевой русской озвучки Robocop: Rogue City в VHS-стиле

Shimon Mood Shimon Mood

Shimon Mood готовит для Robocop: Rogue City уникальную VHS-нейорозвучку, которая переносит игроков в атмосферу домашних просмотров 90-х. Мягкий шум плёнки, приглушённые верхние частоты и характерный «перегруз» создают ощущение, что вы смотрите старый кассетный фильм, добавляя игре особый нуарный шарм.

Теперь каждый рейд по криминальным улицам города ощущается не только как экшен, но и как погружение в ретро-атмосферу. Этот аудиофокус делает игровой опыт более атмосферным и помогает почувствовать себя настоящим стражем закона из прошлого века.

Релиз намечен на сегодня в 21:00. Разработчики приглашают всех фанатов и новичков в мир Robocop, чтобы вжиться в роль, насладиться ретро-звуком и испытать ностальгическую атмосферу. Делитесь впечатлениями, обсуждайте любимые моменты и окунитесь в прошлое вместе с VHS-эффектом.

42
12
Комментарии:  12
saa0891

Эх сделали бы озвучку Володарского, было бы просто шикарно.

10
Shimon Mood

В список внесём

1
saa0891 Shimon Mood

Отлично.

3
Искусственный интеллeкт Shimon Mood

напиши VHS'нику (Дяде Боре) https://vk.com/vhsnick
вдруг он возьмётся за озвучку игры и дополнения

2
User_200

"В игре появляется VHS-озвучка" Мля очень полезная информация которая рождает еще больше вопросов Это мод? Или стиме игру добавили русский дубляж? Или где качать ее для игры!? Не пойти ли тебе автор своим донатным бусти разводить мамонтов другом месте?

7
Shimon Mood

Это мод, в посте есть ссылка, будет доступно в 21:00

3
JustA_NiceGuy

Такое Steam не добавит, ибо озвучка от ИИ и голоса использовались без разрешения.

2
cherubik997

Голос диктора с канала СТС порадовал.

4
QC AlMatarix

это Канон!

4
Иваныч из Тулы

Уговорили, пройду ещё раз.

3
vertehwost

Ого кажется 2я часть была с этой озвучкой, уже не помню лет 20 прошло

2
Nereteresis

Куда его вставить?