Тизер нейросетевой русской озвучки Robocop: Rogue City в VHS-стиле

Shimon Mood готовит для Robocop: Rogue City уникальную VHS-нейорозвучку, которая переносит игроков в атмосферу домашних просмотров 90-х. Мягкий шум плёнки, приглушённые верхние частоты и характерный «перегруз» создают ощущение, что вы смотрите старый кассетный фильм, добавляя игре особый нуарный шарм.
Теперь каждый рейд по криминальным улицам города ощущается не только как экшен, но и как погружение в ретро-атмосферу. Этот аудиофокус делает игровой опыт более атмосферным и помогает почувствовать себя настоящим стражем закона из прошлого века.
Релиз намечен на сегодня в 21:00. Разработчики приглашают всех фанатов и новичков в мир Robocop, чтобы вжиться в роль, насладиться ретро-звуком и испытать ностальгическую атмосферу. Делитесь впечатлениями, обсуждайте любимые моменты и окунитесь в прошлое вместе с VHS-эффектом.
Эх сделали бы озвучку Володарского, было бы просто шикарно.
В список внесём
Отлично.
напиши VHS'нику (Дяде Боре) https://vk.com/vhsnick
вдруг он возьмётся за озвучку игры и дополнения
"В игре появляется VHS-озвучка" Мля очень полезная информация которая рождает еще больше вопросов Это мод? Или стиме игру добавили русский дубляж? Или где качать ее для игры!? Не пойти ли тебе автор своим донатным бусти разводить мамонтов другом месте?
Это мод, в посте есть ссылка, будет доступно в 21:00
Такое Steam не добавит, ибо озвучка от ИИ и голоса использовались без разрешения.
Голос диктора с канала СТС порадовал.
это Канон!
Уговорили, пройду ещё раз.
Ого кажется 2я часть была с этой озвучкой, уже не помню лет 20 прошло
Куда его вставить?