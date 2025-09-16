Тизер нейросетевой русской озвучки Robocop: Rogue City в VHS-стиле

Shimon Mood готовит для Robocop: Rogue City уникальную VHS-нейорозвучку, которая переносит игроков в атмосферу домашних просмотров 90-х. Мягкий шум плёнки, приглушённые верхние частоты и характерный «перегруз» создают ощущение, что вы смотрите старый кассетный фильм, добавляя игре особый нуарный шарм.

Теперь каждый рейд по криминальным улицам города ощущается не только как экшен, но и как погружение в ретро-атмосферу. Этот аудиофокус делает игровой опыт более атмосферным и помогает почувствовать себя настоящим стражем закона из прошлого века.

Релиз намечен на сегодня в 21:00. Разработчики приглашают всех фанатов и новичков в мир Robocop, чтобы вжиться в роль, насладиться ретро-звуком и испытать ностальгическую атмосферу. Делитесь впечатлениями, обсуждайте любимые моменты и окунитесь в прошлое вместе с VHS-эффектом.