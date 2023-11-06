Robocraft 2 стартует в раннем доступе Steam 7 ноября

Freejam представили продолжение своей дебютной игры, определяющей жанр боевых действий на транспортных средствах. Robocraft 2 выйдет в раннем доступе Steam 7 ноября 2023 года, а поддержка консолей запланирована на будущее. В Robocraft 2 игроки могут загружать машины, созданные другими игроками, или создавать свои собственные машины из блоков, оживлять их, а затем участвовать в взрывных автомобильных боях с серверной физикой.
Оригинальная Robocraft собрала более 16 миллионов игроков, и Freejam надеется вернуть многих первоначальных игроков и охватить новую аудиторию, начав с прочной основы и выйдя в ранний доступ. Выпущен новый трейлер, приуроченный к предстоящему выходу в раннем доступе.
«Одна из самых интересных вещей в работе над этим продолжением — это возможность использовать мощные технологии, которые ранее были нам недоступны», — сказал Марк Симмонс, генеральный директор и директор игры Freejam. «Это позволит нам разработать новые функции и механики, которые игроки смогут использовать для создания невероятных машин, которые они смогут отправить в бой в интенсивных разрушениях, основанных на физике».
Инновационная система строительства Robocraft 2 будет продолжать совершенствоваться в ближайшие месяцы по мере появления новых функций и таких деталей, как гусеница танка, ноги роботов и ховеры. Также планируется предоставить игрокам возможность создавать свои собственные карты и игровые цели, используя ту же систему строительства, с которой игроки знакомы для создания машин.
Ну будем посмотреть. Надеюсь второй Робокрафт не скатятся к чертям собачьим, в угоду детишкам, как это произошло с первой частью