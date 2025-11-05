Roboquest VR - взрывной roguelite-шутер для виртуальной реальности выходит 20 ноября

Starbreeze Studios совместно с RyseUp и Flat2VR Studios объявили дату выхода Roboquest VR — шутера от первого лица с элементами roguelite, адаптированного для виртуальной реальности. Игра появится 20 ноября на PlayStation VR2, SteamVR, Quest 2 и Quest 3, предлагая один из самых динамичных VR-экшенов этого года.

Игроки примерят роль Стража — бойца, пробивающегося через орды враждебных машин в постапокалиптическом мире. Каждый забег уникален благодаря процедурно генерируемым уровням и более чем 70 видам оружия: от двуручных пистолетов и ракетных установок до разрушительных ближних атак.

Roboquest VR полностью переделан под особенности виртуальной реальности. Вас ждут ручная перезарядка, интерактивное обращение с оружием и поддержка будущего кооператива. На PlayStation VR2 игра задействует адаптивные триггеры, вибрацию шлема, фовеальное рендеринг и HDR-графику — чтобы каждый выстрел ощущался как настоящий.

Roboquest VR обещает стать одной из самых зрелищных VR-игр года — энергичной, реиграбельной и по-настоящему тактильной.