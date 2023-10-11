Объявление об удалении возможности обмена в Rocket League разозлило игроков

Rocket League - это игра, которая пользуется огромной популярностью, прежде всего, благодаря высокому качеству игрового процесса и тому, что она является бесплатной. В настоящее время игра получила особую известность в связи с объявлением об удалении одной из любимых функций, что вызвало большое недовольство игроков. Речь идет о возможности обмениваться предметами.
Студия Psyonix, ответственная за создание Rocket League, на своем официальном сайте объявила о том, что в ближайшее время в игре произойдут изменения. А именно, 5 декабря будет отключена возможность обмениваться предметами между игроками. Разработчик объяснил это решение следующим образом:
Мы вносим это изменение, чтобы соответствовать общему подходу Epic Games к косметическим предметам и правилам магазина предметов, согласно которым предметы нельзя обменивать, перемещать или продавать. Это открывает возможность появления некоторых транспортных средств Rocket League в других играх Epic Games в будущем.
Цель такого изменения кажется очевидной - заработать больше денег. Ограничение торговли предметами между игроками направлено на увеличение доходов Epic от продажи предметов.
Это не первый случай изменения экономики в Rocket League. После того как в 2019 году Epic поглотила студию Psyonix, в игре появились схемы, с помощью которых можно было создавать предметы, используя кредиты - внутреннюю валюту, за которую также можно купить предметы в магазине. Игроки обменивались редкими предметами друг с другом внутри игры, используя, например, сайт Rocket League Garage.
Легко заметить, что игроки пришли в ярость от такого решения, например, на Reddit. В ход идут такие эпитеты, как "позор", "ошибка" и другие. Один из них написал:
Обмен - это вообще-то половина игры! Они собираются отнять эту возможность и сделать вид, что ничего не произошло? Я понимаю, что это всего лишь игра, но, Epic, почитайте, что говорят люди. Насколько вы, ребята, оторваны от сообщества? Вы вообще играли в свою игру? Вы понимаете, что торговля - поправьте, была - огромной частью игры, которую любили игроки? Это совершенно ошибочное решение.
Некоторые обвиняют разработчика в том, что он в течение нескольких лет ничего не делал для улучшения игры, не общался с игроками и своими решениями разрушил свою игру.
Не знаю, как обстоят дела в этой игре, но обычно в играх, где возможен обмен или торговля предметами, сразу возникают полчища ботов, которые эти предметы фармят. Поэтому это разумное решение со всех сторон.
Нет, не разумное
так их гомнолаунчер же для разработчиков. чего вообще игроки ожидали?