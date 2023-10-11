Объявление об удалении возможности обмена в Rocket League разозлило игроков ©

Rocket League - это игра, которая пользуется огромной популярностью, прежде всего, благодаря высокому качеству игрового процесса и тому, что она является бесплатной. В настоящее время игра получила особую известность в связи с объявлением об удалении одной из любимых функций, что вызвало большое недовольство игроков. Речь идет о возможности обмениваться предметами.

Студия Psyonix, ответственная за создание Rocket League, на своем официальном сайте объявила о том, что в ближайшее время в игре произойдут изменения. А именно, 5 декабря будет отключена возможность обмениваться предметами между игроками. Разработчик объяснил это решение следующим образом:

Мы вносим это изменение, чтобы соответствовать общему подходу Epic Games к косметическим предметам и правилам магазина предметов, согласно которым предметы нельзя обменивать, перемещать или продавать. Это открывает возможность появления некоторых транспортных средств Rocket League в других играх Epic Games в будущем.

Цель такого изменения кажется очевидной - заработать больше денег. Ограничение торговли предметами между игроками направлено на увеличение доходов Epic от продажи предметов.

Это не первый случай изменения экономики в Rocket League. После того как в 2019 году Epic поглотила студию Psyonix, в игре появились схемы, с помощью которых можно было создавать предметы, используя кредиты - внутреннюю валюту, за которую также можно купить предметы в магазине. Игроки обменивались редкими предметами друг с другом внутри игры, используя, например, сайт Rocket League Garage.

Легко заметить, что игроки пришли в ярость от такого решения, например, на Reddit. В ход идут такие эпитеты, как "позор", "ошибка" и другие. Один из них написал:

Обмен - это вообще-то половина игры! Они собираются отнять эту возможность и сделать вид, что ничего не произошло? Я понимаю, что это всего лишь игра, но, Epic, почитайте, что говорят люди. Насколько вы, ребята, оторваны от сообщества? Вы вообще играли в свою игру? Вы понимаете, что торговля - поправьте, была - огромной частью игры, которую любили игроки? Это совершенно ошибочное решение.

Некоторые обвиняют разработчика в том, что он в течение нескольких лет ничего не делал для улучшения игры, не общался с игроками и своими решениями разрушил свою игру.