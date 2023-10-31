Кровавый спортивный шутер Rollerdrome выйдет на Xbox Series 28 ноября

Издатель Private Division и разработчик Roll7 выпустят шутер от третьего лица Rollerdrome для Xbox Series 28 ноября, сообщили компании. Игра изначально станет частью библиотеки Xbox Game Pass.
На дворе 2030 год. В мире, где правят корпорации, а границы между реальностью и результатами размыты, общественность постоянно отвлекается на насилие и излишества нового жестокого кровавого спорта — Роллердрома. Сможете ли вы стать чемпионом Роллердрома и разгадать тайны истинных намерений корпорации Маттерхорн?
Rollerdrome — это шутер-скейтер, сочетающий в себе динамичные интуитивные бои с механикой трюков в одно взаимодополняющее действо.
Rollerdrome впервые была выпущена для PlayStation 5, PlayStation 4 и PC (через Steam) 22 августа 2022 года.