Кровавый спортивный шутер Rollerdrome выйдет на Xbox Series 28 ноября

Вы попадаете в 2030 год, когда миром правят корпорации, а реальность и игра сливаются воедино. Все глаза общества прикованы к новому, жестокому и кровавому виду спорта — «Роллердрому». Это турнир, в котором участники сражаются на роликах, используя разнообразное оружие и приёмы. Чтобы выжить и победить, вам нужно не только стрелять по врагам, но и выполнять трюки и грайнды, которые дают вам здоровье и боеприпасы. Под вашим управлением находится Кара Хассан, одна из смелых участниц «Роллердрома», которая хочет стать чемпионкой и раскрыть тайну за таинственной корпорацией «Маттерхорн», стоящей за всем этим безумием.