Rollerdrome преодолела отметку в 1 млн игроков

Rollerdrome от Roll7, игра о профессиональном катании на роликах с элементами шутера от третьего лица, преодолела отметку в один миллион игроков. Это важный рубеж для игры, которая вышла в августе 2022 года на PS5 и PC, а затем была выпущена для Xbox Series X/S.

Действие игры происходит в антиутопическом будущем, Rollerdrome - это название вида спорта, в котором участники соревнуются в убийстве друг друга на аренах для катания на роликах. В роли Кары Хассан, повстанца, пробивающегося через игры, игрокам предстоит пройти через все испытания - от других людей до шагающих боевых танков. В начале игры Кара вооружена двумя пистолетами, но может использовать дробовик и гранатомет.

Уничтожая врагов, она получает здоровье, а патроны пополняются за счет выполнения трюков, причем для прицеливания можно использовать замедленную съемку. Выполняя различные задания на уровнях, игроки переходят на все более сложные этапы соревнований.