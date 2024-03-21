Rollerdrome преодолела отметку в 1 млн игроков

Rollerdrome от Roll7, игра о профессиональном катании на роликах с элементами шутера от третьего лица, преодолела отметку в один миллион игроков. Это важный рубеж для игры, которая вышла в августе 2022 года на PS5 и PC, а затем была выпущена для Xbox Series X/S.
Действие игры происходит в антиутопическом будущем, Rollerdrome - это название вида спорта, в котором участники соревнуются в убийстве друг друга на аренах для катания на роликах. В роли Кары Хассан, повстанца, пробивающегося через игры, игрокам предстоит пройти через все испытания - от других людей до шагающих боевых танков. В начале игры Кара вооружена двумя пистолетами, но может использовать дробовик и гранатомет.
Уничтожая врагов, она получает здоровье, а патроны пополняются за счет выполнения трюков, причем для прицеливания можно использовать замедленную съемку. Выполняя различные задания на уровнях, игроки переходят на все более сложные этапы соревнований.
Классный концерт, но какое же убогое управление и гринд трюков для продвижения. Просто боль. Из-за этого забросил.