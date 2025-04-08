В ранний доступ вышел симулятор римского города Roman Triumph

Roman Triumph: Survival City Builder – это строительство римского поселения в северных землях, полных опасностей. Игра сочетает в себе типичные градостроительные механики с боевой системой и мифологией того времени: защищать город придётся не только от варваров, но и гнева богов и мифологических существ.

Вдохновляясь Banished, разработчики взяли всё лучшее из классических представителей жанра. В Roman Triumph есть жители и их потребности, торговля, система взаимоотношений с богами, строительство укреплений и, конечно же – отряды легионеров. Куда без них в Древнем Риме?

В период раннего доступа разработчик планирует активно добавлять в игру новый контент. На очереди новые здания, враги, цепочки производства, возможность ставить ловушки и ряд улучшений, необходимость которых будет выявлена пожеланиями сообщества.

Сейчас игра показывает хороший старт: 100% положительных обзоров из 27 написанных в Steam.