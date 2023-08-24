Череда приквелов и сиквелов: Клуб Романтики тизерит "Кали: Зов Тьмы 2" ©

Выход новых серий в визуальных новеллах "Клуба Романтики" запланирован на период с 30 по 31 августа, и разработчики начали тизерить новую историю. Пока официального анонса не было, и фанаты могут только предполагать, какую историю ожидать. Однако с каждым новым постом становится понятно, что нас снова возвращают к старой и популярной истории, на этот раз к "Кали: Зов Тьмы". Закончилась она совсем недавно, и Реми (автор истории) во всю занята "Песнью о красном Ниле", у которой еще даже не начался второй сезон.

Как в картинках, так и в описаниях, разработчики относят нас к Бенгалии, где и происходили события "Кали", а человек на одной из картинок подозрительно похож на Рэйтана, а фигура рядом с ним держит ритуальный кинжал. На столе стоят фигурки, которые скорее всего символизируют знатные семьи. Если присмотреться ко всему и сложить вместе, то вторая часть "Кали" будет самым очевидным результатом этого сложения. И даже одна серия "Нила" вместо трех на это намекает.

Письмо с королевской печатью станет новым шагом к серьёзным переменам. Оно же послужит причиной, по которой бенгальская знать схлестнётся с врагом… и друг с другом. ... Он королевское око на чужой земле. Тот, кто обязан беречь шаткий мир. Но мятежная искра распалит в его сердце пламя. Человек, охваченный смятением, не может поддерживать порядок — он его рушит. ... Ведающие и властвующие — это нерушимый союз, на который опираются прочие. Но судьба умеет громко смеяться, вверяя власть не главным наследникам, а тем, кто всегда держался в их тени. ... Свобода всегда стоит пролитой крови. Девушка, которую насильно сделали невестой собственного врага, знает об этом лучше всех.

Теперь поклонники считают, что новая история будет описанием событий, предшествующих истрии Амалы. Кроме того, многие переживают, что качество истории "Песнь о красном Ниле" заметно пострадает за счет желания разработчиков словить хайп на продолжении "Кали: Зов Тьмы".

Под спойлер спрятали актуальное расписание выхода серий.

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