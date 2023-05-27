Создатели Rooted проведут альфа-тестирование прямо в Steam ©

Ранее закрытое альфа-тестирование планировалось к проведению на отдельной платформе, однако теперь разработчики симулятора выживания Rooted заявили о своем желании запустить его в Steam. Уже в июне будет запущена альфа, где все поддержавшие проект ранее на краудфандинговой платформе получат гарантированный доступ, однако и другие счастливчики могут получить свой шанс.

Авторы заявили, что прямо сейчас проводится розыгрыш ключей к Rooted, которые не только предоставят возможность опробовать проект во время тестирования, но и дадут доступ после ее (игры) выхода. Для этого нужно перейти на официальный сайт проекта и следовать инструкциям.

Мы понимаем, что ожидания высоки, и мы благодарны за ваше терпение. Мы сделаем объявление прямо здесь, в Steam, а также на нашем канале Discord, когда ключи будут разосланы.

Вместе с этим объявлением в своем Discord-канале авторы обнародовали короткий видеоролик. В нем продемонстрирована весьма полезная механика, при помощи которой игроки смогут перетаскивать габаритные предметы. Остается лишь дождаться альфа-теста, дабы оценить техническую составляющую, которая будет готова к запуску.