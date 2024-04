В раннем доступе вышел Rotwood - экшен-рогалик от авторов Don't Starve

В Steam стал доступен экшен-рогалик Rotwood - следующее творение команды Klei Entertainment. На этот раз создатели Don't Starve попытаются покорить жанр dungeon crawler, приправив его элементами рогалика.

Пока речь идет только о раннем доступе Steam - большинство игр студии, включая Don't Starve Together, Oxygen Not Included и Invisible, Inc., прошли через этот этап.

Выпуская Rotwood в раннем доступе, мы надеемся продолжить расширение нашего сообщества и рассчитываем привлечь больше людей к разработке», - пояснили в Klei.

Обычно проекты компании ютятся в раннем доступе один-два года, и кооперативная новинка не должна отклониться от протоптанной тропы.

Rotwood уже оснастили большинством основных функций. Так что к полноценному релизу она обрастет дополнительными системами и контентом вроде большего количества боссов, оружия, брони, биомов и опций кастомизации. Ближе к завершению раннего доступа Klei сосредоточится на исправлениях из разряда «качество жизни», а также на полировке всего проекта. Поддержка модификаций и дополнительные локализации появятся ближе к релизу или чуть позже.

Сейчас кооп-слешер может предложить четыре региона с уникальным финальным боссом для каждой области и схватками с мини-боссами. В наличии четыре класса оружия с самобытным стилем ведения боя. С каждым последующим забегом персонажи разблокируют больше вариантов оружия, брони, умений, биомов и опций для кастомизации для себя любимых, а также для поселения. По словам разработчиков, у Rotwood глубокая боевая система с высоким потолком навыков, которая обещает достойные награды. В текущем виде проект рассчитан на 10-25 часов геймплея.