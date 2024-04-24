В раннем доступе вышел Rotwood - экшен-рогалик от авторов Don't Starve

Кооперативный слешер с роглайк-элементами, который бросит вам вызов своей сложностью и неожиданностью. Вы окажетесь в мрачном и опасном мире, где гнилой лес распространяет свое порчу и угнетает всё живое. Вам предстоит объединиться с другими игроками, чтобы выжить в этом кошмаре и найти способ очистить лес от зла.

Вы будете сражаться с толпами врагов, используя различное оружие и способности. Вам также необходимо исследовать лабиринт из зарослей, пещер и руин, в поисках сокровищ и тайн. Каждый раз лес будет генерироваться случайным образом, поэтому вы не сможете рассчитывать на свои прежние знания.

Ваша база — это ваш единственный приют в этом мире. Там вы сможете отдохнуть, пополнить запасы, создать новое снаряжение или улучшить старое. Вы также сможете укрепить своё убежище, чтобы защитить его от атак врагов.