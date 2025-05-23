Представлен новый трейлер сюжетной ролевой игры Rue Valley про временную петлю

На презентации Six One Indie Showcase студия Emotion Spark показала новый трейлер сюжетной ролевой игры Rue Valley. В нём разработчики поделились размышлениями о природе выбора — почему мы принимаем те или иные решения и какие внутренние мотивы стоят за ними.

Главный герой Rue Valley оказался в ловушке временной петли, и каждый цикл — это попытка вырваться из замкнутого круга. Но путь к свободе осложняется внутренним конфликтом: разные стороны личности персонажа борются за контроль над его действиями. Вдохновением для игры послужила Disco Elysium, где подобная внутренняя борьба задаёт тон повествованию.

Игрокам предстоит сформировать характер героя, определяя его черты и мировоззрение. Эти качества напрямую повлияют на доступные действия, их последствия и вероятность успеха. Выбор становится не просто геймплейным элементом, а отражением внутреннего "я" персонажа.

Rue Valley разрабатывается для PC. Точная дата выхода пока не объявлена.