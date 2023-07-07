Cимулятор злого повелителя Ruinarch обзаведётся консольными версиями ©

Klabater сообщила, что Ruinarch, симулятор злого повелителя с акцентом на генерацию сюжета, вскоре появится на консолях Xbox и PlayStation после недавнего выхода Steam из раннего доступа.

Игры-симуляторы фэнтезийного мира стали намного интереснее с выпуском Ruinarch в Steam и скоро появятся на консолях. Вдохновленная популярными играми, такими как Rimworld и Dwarf Fortress, Ruinarch, созданная Maccina Games, представляет собой игру-песочницу-симулятор, в которой вы сосредотачиваетесь на создании историй о катастрофах, распространяя слухи, высвобождая монстров и вызывая хаос в процедурно генерируемых фантастических мирах.

С Ruinarch у игроков будут все адские инструменты, необходимые для игры с жизнями и отношениями людей. Игра предлагает уникальное сочетание страданий и юмора, позволяя игрокам сплетать истории, которые будут развлекать их часами подряд.