Опрос по RuneScape вызвал волну возмущения

Разработчик RuneScape и Old School RuneScape, компания Jagex, столкнулась с негативной реакцией после того, как в опросе были предложены радикальные изменения премиум-подписки. Среди предложений нашлись такие интересные варианты, как тариф в $350/год с внутриигровой рекламой, эксклюзивными серверами и платной поддержкой игроков. Это вызвало возмущение в сообществе и привело к массовому аннулированию подписок.
Цены и функции, обсуждаемые в опросе, значительно различаются между уровнями подписки. Jagex заявила, что "любые возможные изменения в вариантах подписки не повлияют на честность игрового процесса или доступность внутриигрового контента". Однако это утверждение не сильно бьётся с некоторыми функциями, упомянутыми в опросе.
Вот самые интересные:
- "Резервирование имени персонажа"
- "Сокращённый AFK-таймер"
- "Специализированные миры для мемберов"
- "Предварительно подтверждённое восстановление аккаунта"
- "Бесплатный "Bond" " (обменивается на время подписки)
- "Дополнительные функции безопасности аккаунта"
- "Улучшенная поддержка пользователей"
- "Расширенные функции отображения имени"
- "Доступ только для мобильных устройств" для более дешёвых тарифов
- Дополнительная плата за дополнительных персонажей – $12,49 за одного дополнительного персонажа при стоимости базовой подписки от $9,89 в месяц (при оплате за год вперёд).
Сообщество Old School RuneScape, более многочисленное и менее терпимое к монетизации, особенно активно выразило недовольство, напоминая о прошлых обещаниях сохранить целостность игры. Контент-мейкеры и игроки воспротивились и предупредили разработчиков, что такие изменения могут серьезно навредить игре.
Jagex заверила игроков, что прислушивается к их мнению, и подчеркнула, что цель опроса — избежать непопулярных решений. Тем не менее, этот инцидент подчеркивает трудности в поиске баланса между монетизацией и доверием сообщества в старых MMO.
двадцатилетний кал решил на бабки шкурануть
лохов решили еще чуть чуть подоить и ведь поведутся же.
Кто играет в такое гуано еще и бабки платит нда