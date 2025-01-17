Опрос по RuneScape вызвал волну возмущения

Разработчик RuneScape и Old School RuneScape, компания Jagex, столкнулась с негативной реакцией после того, как в опросе были предложены радикальные изменения премиум-подписки. Среди предложений нашлись такие интересные варианты, как тариф в $350/год с внутриигровой рекламой, эксклюзивными серверами и платной поддержкой игроков. Это вызвало возмущение в сообществе и привело к массовому аннулированию подписок.

Цены и функции, обсуждаемые в опросе, значительно различаются между уровнями подписки. Jagex заявила, что "любые возможные изменения в вариантах подписки не повлияют на честность игрового процесса или доступность внутриигрового контента". Однако это утверждение не сильно бьётся с некоторыми функциями, упомянутыми в опросе.

Вот самые интересные:

"Резервирование имени персонажа"

"Сокращённый AFK-таймер"

"Специализированные миры для мемберов"

"Предварительно подтверждённое восстановление аккаунта"

"Бесплатный "Bond" " (обменивается на время подписки)

"Дополнительные функции безопасности аккаунта"

"Улучшенная поддержка пользователей"

"Расширенные функции отображения имени"

"Доступ только для мобильных устройств" для более дешёвых тарифов

Дополнительная плата за дополнительных персонажей – $12,49 за одного дополнительного персонажа при стоимости базовой подписки от $9,89 в месяц (при оплате за год вперёд).

Сообщество Old School RuneScape, более многочисленное и менее терпимое к монетизации, особенно активно выразило недовольство, напоминая о прошлых обещаниях сохранить целостность игры. Контент-мейкеры и игроки воспротивились и предупредили разработчиков, что такие изменения могут серьезно навредить игре.

Jagex заверила игроков, что прислушивается к их мнению, и подчеркнула, что цель опроса — избежать непопулярных решений. Тем не менее, этот инцидент подчеркивает трудности в поиске баланса между монетизацией и доверием сообщества в старых MMO.