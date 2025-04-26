Выживалка RuneScape: Dragonwilds разошлась тиражом в 600 тыс. копий в Steam

Меньше чем через две недели после запуска в раннем доступе кооперативный спин-офф на выживание RuneScape: Dragonwilds уже показывает отличные результаты.

Генеральный директор Jagex Джон Беллами поделился некоторыми статистическими данными о новой игре, действие которой происходит в том же мире, что и вечнозеленая MMO RuneScape. Игра поднялась на вершину чартов бестселлеров Steam, продав более 600 000 копий за короткий промежуток времени, и собрав более 13 755 пользовательских отзывов на платформе, 85% из которых поставили ей отметку «Нравится».

RuneScape: Dragonwilds имеет «очень положительный» рейтинг в Steam, многие игроки хвалят её более тяжелую боевую систему и крутое строительство базы, в то же время положительно сравнивая её с другим хитом на выживание Valheim — на этот раз с большим количеством RPG-мощности, чтобы впитать ее.

RuneScape: Dragonwilds также стала третьей по популярности игрой на стриминговой платформе Twitch, и большинство игровых сессий длились в среднем более двух часов.

Отклик игроков, сообщества RuneScape и индустрии пока что превзошел даже наши самые оптимистичные ожидания. И это напомнило мне, как много игр — и людей, стоящих за ними — все еще могут удивлять и вдохновлять нас самыми неожиданными способами. Это алхимия этой индустрии. Хотя цифры невероятны, больше всего я горжусь нашей командой. Ваша креативность и преданность делу — это отпечатки пальцев, покрывающие каждую часть этой игры.

Jagex планирует выпустить RuneScape: Dragonwilds из раннего доступа где-то в 2026 году.