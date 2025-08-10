Разработчики Rust ускорили загрузку и уменьшили "аппетит" игры к памяти

Авторы Rust выпустили свежее обновление, которое принесло не только изменения для любителей хардкорного режима, но и серьёзные технические улучшения.

По словам разработчиков, благодаря переработке процесса загрузки ресурсов время подключения с рабочего стола на сервер теперь сокращено на 65%. При этом оптимизация позволила уменьшить потребление оперативной памяти на 10–20%, что должно сделать игровой процесс стабильнее и комфортнее.

В хардкорном режиме появилась новая система навигации — теперь координаты на карте отображаются только при наличии компаса в поясе персонажа. Сам компас при этом лишился указателя направления, а интерфейс в верхней части экрана был удалён.

Среди прочих нововведений:

обновлённый интерфейс с горизонтальным меню вкладок для выбора типов серверов и боковой панелью фильтров;

возможность предварительного просмотра карты сервера перед входом;

переработанный инвентарь с новым модальным окном, 3D-моделями предметов, рыночными ценами и данными о разборке вещей.

Полный перечень изменений доступен в официальных примечаниях к патчу.