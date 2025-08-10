Разработчики Rust ускорили загрузку и уменьшили "аппетит" игры к памяти

Авторы Rust выпустили свежее обновление, которое принесло не только изменения для любителей хардкорного режима, но и серьёзные технические улучшения.
По словам разработчиков, благодаря переработке процесса загрузки ресурсов время подключения с рабочего стола на сервер теперь сокращено на 65%. При этом оптимизация позволила уменьшить потребление оперативной памяти на 10–20%, что должно сделать игровой процесс стабильнее и комфортнее.
В хардкорном режиме появилась новая система навигации — теперь координаты на карте отображаются только при наличии компаса в поясе персонажа. Сам компас при этом лишился указателя направления, а интерфейс в верхней части экрана был удалён.
Среди прочих нововведений:
- обновлённый интерфейс с горизонтальным меню вкладок для выбора типов серверов и боковой панелью фильтров;
- возможность предварительного просмотра карты сервера перед входом;
- переработанный инвентарь с новым модальным окном, 3D-моделями предметов, рыночными ценами и данными о разборке вещей.
Полный перечень изменений доступен в официальных примечаниях к патчу.
Ну волшебники, что творят))
И на том спасибо)
Поражаюсь Facepunch )
Сам давно не играю в игру, но с интересом читаю девблоги на патчи, которые они выпускают каждый первый четверг месяца на протяжении уже многих лет! И как правило это не какие-то минорные обновления, а серьезные улучшения игры с кучей нового контента и механик.
Всем бы такой стабильности и рвения в поддержке своих игр ) Молодцы короче.