Rust 10.12.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди
7.9 1 078 оценок

Разработчики Rust ускорили загрузку и уменьшили "аппетит" игры к памяти

IKarasik IKarasik

Авторы Rust выпустили свежее обновление, которое принесло не только изменения для любителей хардкорного режима, но и серьёзные технические улучшения.

По словам разработчиков, благодаря переработке процесса загрузки ресурсов время подключения с рабочего стола на сервер теперь сокращено на 65%. При этом оптимизация позволила уменьшить потребление оперативной памяти на 10–20%, что должно сделать игровой процесс стабильнее и комфортнее.

В хардкорном режиме появилась новая система навигации — теперь координаты на карте отображаются только при наличии компаса в поясе персонажа. Сам компас при этом лишился указателя направления, а интерфейс в верхней части экрана был удалён.

Среди прочих нововведений:

  • обновлённый интерфейс с горизонтальным меню вкладок для выбора типов серверов и боковой панелью фильтров;
  • возможность предварительного просмотра карты сервера перед входом;
  • переработанный инвентарь с новым модальным окном, 3D-моделями предметов, рыночными ценами и данными о разборке вещей.

Полный перечень изменений доступен в официальных примечаниях к патчу.

Комментарии: 3
PVV DIT

Ну волшебники, что творят))

2
TerryTrix

И на том спасибо)

1
dragonserp

Поражаюсь Facepunch )
Сам давно не играю в игру, но с интересом читаю девблоги на патчи, которые они выпускают каждый первый четверг месяца на протяжении уже многих лет! И как правило это не какие-то минорные обновления, а серьезные улучшения игры с кучей нового контента и механик.
Всем бы такой стабильности и рвения в поддержке своих игр ) Молодцы короче.