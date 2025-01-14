Приключенческий экшен Rusty Rabbit выйдет 17 апреля

Rusty Rabbit, приключенческий экшен с боковой прокруткой, появится 17 апреля на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam. Цена игры составит $19,99. Игроки, оформившие предзаказ в PlayStation Store, получат три дня раннего доступа, начиная с 14 апреля. А демоверсия будет доступна с 21 февраля.

После ледникового периода, когда человечество покинуло Землю, миром начали управлять кролики. Они назвали людей «гигантами», а руины их цивилизации стали священными объектами. Главный герой, старый кролик Стамп, занимается раскопками этих руин, известных как «Дымящаяся гора». Однажды он присоединяется к команде копателей «БиБи», чтобы исследовать глубины горы Смокестак и раскрыть тайну своей давно потерянной дочери.

Основные особенности игры:

Загадочная атмосфера. Окунитесь в исследование гигантских руин, полных тайн.

Окунитесь в исследование гигантских руин, полных тайн. Скорость и разрушения. Используйте способности Стампа, чтобы разрушать преграды и исследовать лабиринт.

Используйте способности Стампа, чтобы разрушать преграды и исследовать лабиринт. Кастомизация в стиле RPG. Собирайте материалы для улучшения навыков и меха Стампа, сражаясь с врагами.

Физическое издание игры также будет доступно для Switch в Японии и Азии по цене 3 278 иен.