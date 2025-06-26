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Sable 23.09.2021
Адвенчура, Инди, Платформер, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
5.6 37 оценок

Epic Games Store раздаёт приключенческий платформер Sable

KoRnEr KoRnEr

Epic Games Store раздаёт приключенческую игру Sable в своем магазине. В Steam игра получила рейтинг 87%.

Sable — это платформер в необычной стилистике, в котором игрок отправляется в священное путешествие, чтобы раскрыть происхождение главной героини и исследовать наследие древних цивилизаций. Перемещаться по пустошам предстоит пешком и с помощью мотоцикла, который помогает героине преодолевать препятствия.

Акция будет доступна до 3 Июля, 18:00 МСК. Затем стартует следующая раздача — можно получить рогалик про менеджмент инвентаря Backpack Hero и весёлое музыкальное приключение Figment.

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