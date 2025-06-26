Epic Games Store раздаёт приключенческий платформер Sable

Epic Games Store раздаёт приключенческую игру Sable в своем магазине. В Steam игра получила рейтинг 87%.

Sable — это платформер в необычной стилистике, в котором игрок отправляется в священное путешествие, чтобы раскрыть происхождение главной героини и исследовать наследие древних цивилизаций. Перемещаться по пустошам предстоит пешком и с помощью мотоцикла, который помогает героине преодолевать препятствия.

Акция будет доступна до 3 Июля, 18:00 МСК. Затем стартует следующая раздача — можно получить рогалик про менеджмент инвентаря Backpack Hero и весёлое музыкальное приключение Figment.