Ремастер Sacred 2 стартовал в Steam с отрицательными отзывами

Сегодня ремастер Sacred 2 вышел в Steam — не самое идеальное время для запуска, учитывая середину недели. Тем не менее, 1 869 поклонников Sacred играли одновременно, так что, похоже, интерес есть. В конце концов, ремастер был анонсирован только в августе, и у него было всего три месяца, чтобы завоевать поклонников. На момент выхода этой новости Sacred 2 занимает 7-е место в списке бестселлеров Steam, уступая Anno 117 и Arc Raiders.

Однако запуск не обошёлся без критики. Как это часто бывает, к первым обзорам следует относиться с долей скепсиса, поскольку давать содержательные оценки без значительного игрового времени сложно. Технические проблемы, похоже, играют свою роль. Один пользователь отметил даже ошибки в меню. Более того, WASD больше не работает так, как в Sacred 2 Gold. В оригинальной игре можно было одновременно открывать несколько меню или инвентаря, перемещая персонажа, но теперь это невозможно.

Текущий рейтинг одобрения составляет всего 31% на основе 127 отзывов. Реакция варьируется от ностальгических похвал до отрицания из-за технических проблем и нового пользовательского интерфейса.

Например, один пользователь Steam пишет:

Визуально игра практически неотличима от оригинала. Заметных улучшений в графике нет. Управление стало более громоздким и неточным, чем в оригинальной игре. В результате сражения значительно утратили динамику и стали больше зависеть от удачи, чем от мастерства. Мой совет тем, у кого уже есть Sacred 2 Gold: продолжайте играть, ремастер вам не нужен, это будет шагом назад.