Пошаговая ролевая игра SaGa Emerald Beyond получила дату релиза

В этой ролевой игре вас ждёт путешествие по фэнтезийной вселенной. Вы посетите 17 необычных миров, каждый со своей уникальной культурой и обитателями — от людей до монстров и роботов. Шестеро главных героев с совершенно разными целями отправятся в приключение по пяти оригинальным сюжетным линиям.

Каждый из них движим собственными мотивами — это может быть выполнение важной миссии, поиски утраченных сил или возвращение трона. Даже выбрав одного и того же персонажа, вы будете открывать для себя новые события и истории.

Игра предлагает множество вариантов развития сюжета. А новая боевая система добавляет в игру динамики, позволяя прерывать ход противника, поддерживать союзников и применять комбинированные атаки.