Пошаговая ролевая игра SaGa Emerald Beyond получила дату релиза

Компания Square Enix официально объявила о том, что пошаговая ролевая игра SaGa Emerald Beyond выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC (через Steam), а также на мобильных платформах под управлением iOS и Android 25 апреля 2024 года.
В SaGa Emerald Beyond будет 17 различных взаимосвязанных миров, которые объединяются в одну гигантскую историю. В ходе прохождения различных кампаний игроки смогут принимать различные решения, влияющие на общий ход повествования.
Что же касается сражений, то пошаговая система SaGa Emerald Beyond позволит игрокам манипулировать временной шкалой боя, изменяя порядок ходов. Игроки смогут манипулировать временной шкалой, задерживая атаки противника и выстраивая очередь своих атак для создания более мощных комбо.
муть хрень